¿Puedo vender una casa sin luz ni agua?

"Se vende". Este es el cartel que le toca poner a muchos propietarios en algún momento de su vida a pesar de que algunos quieran creer que una casa es para toda la vida. En ocasiones, la vivienda se pone a la venta con deudas pendientes o incluso sin tener los suministros dados de alta, pero, ¿es esto posible?

Al vender una casa es obligatorio que esta cumpla con los requisitos generales básicos como que cuente con certificado energético o cédula de habitabilidad. Sin embargo, "legalmente, no hay impedimento para vender una casa que no tenga los suministros básicos dados de alta", señala el portal inmobiliario Fotocasa. Esta situación puede darse en las casas abandonadas, herencias que no se han utilizado, pisos que han estado ocupados, viviendas que se han construido en zonas donde no se puede conectar a suministros, etcétera.

Pese a ello, si se decide vender una casa sin luz ni agua, la operación de compraventa podría ser más compleja de lo normal y quedará condicionada por los siguientes motivos:

Valor de mercado más bajo : el hecho de no contar con servicios básicos podría reducir el atractivo de la propiedad. Los bancos no exigen directamente que haya suministros activos, sin embargo, estas entidades financieras sí que valoran el estado general del inmueble a través de la tasación , y sería muy posible que se valorara la vivienda muy por debajo de su valor potencial.

: el hecho de no contar con servicios básicos podría reducir el atractivo de la propiedad. Los bancos no exigen directamente que haya suministros activos, sin embargo, , y sería muy posible que se valorara la vivienda muy por debajo de su valor potencial. Necesidad de mayor transparencia : el vendedor debe informar claramente al comprador de esta situación. En el caso de que no lo haga, este podría enfrentarse a problemas legales más adelante.

: el vendedor debe informar claramente al comprador de esta situación. En el caso de que no lo haga, este podría enfrentarse a problemas legales más adelante. Reactivación de los servicios: volver a activar los suministros puede ser sencillo en algunos casos, pero en otros puede implicar reformas, boletines técnicos, y otros costes inesperados.

El portal inmobiliario explica que la idea de vender una casa sin suministros puede ser una "solución práctica" en las herencias con varios herederos que quieran resolver el reparto hereditario con rapidez; en inversiones "fallidas" que no se llegaron a terminar y suponen un coste de mantenimiento; y en propiedades que están en zonas donde no se exige habitabilidad inmediata.

"El precio del inmueble podría ser más bajo, por lo que puede ser una opción más atractiva para compradores que busquen reformar por completo la vivienda y darle una segunda oportunidad", sentencian.