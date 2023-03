Escrivá contenta a Podemos: el periodo de cálculo de las pensiones sigue en 25 años o en los 27 mejores

Lo indicaba anoche la secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge: había un acuerdo "inminente" con el PSOE sobre la segunda parte de la reforma de las pensiones que podría cerrarse en las próximas horas. Y así ha sido. Pero para ello, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha tenido que ceder en una parte crucial de sus pretensiones: la ampliación del periodo de cómputo, el número de años cotizados sobre los que se calcula la cuantía de la pensión, actualmente en 25 años.

Esos 25 años seguirán en vigor pese a que en un principio Escrivá lanzó un órdago sobre el que empezar a debatir que mostraba sus cartas: ampliarlo diez años, hasta los 35. Los sindicatos y Podemos pusieron el grito en el cielo y avisaron al ministro de que no lo iban a aceptar y de que esta ampliación no figuraba entre las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la reforma del sistema.

Escrivá rebajó sus pretensiones a 30 años descartando los dos peores de cotización en la vida laboral y finalmente, para contar con la aprobación de Podemos, se ha establecido que sigan vigentes los 25 años con la opción de que los trabajadores los amplíen a los mejores 27 de su vida laboral, según ha adelantado "El País" para aquellas carreras profesionales no lineales

Es decir, aquellos trabajadores que hayan sufrido los estragos desde la Gran Recesión que arrancó en 2008 y cuyas carreras se hayan visto afectadas en los últimos años con menores cotizaciones a la Seguridad Social, bien como consecuencia de empleos peor remunerados o por el desempleo, puedan acogerse a cierta flexibilización sobre los 25 últimos años cotizados para optar por un periodo de cálculo sobre los últimos 29 años cotizados, excluyendo los dos menos favorables.

Escrivá anunció ayer que tenía prácticamente cerrado con la Comisión Europea la pata de reforma de las pensiones referente a la sostenibilidad del sistema y por eso ha citado hoy a mediodía a los agentes sociales. Sin embargo, en sí misma, esta medida no garantiza la sostenibilidad del sistema ya que no supondría un recorte del gasto en pensiones. De hecho, supondrá más gasto al otorgar a los nuevos jubilados con carreras no lineales -aquellas en las que cada año se cotiza por mayor cuantía. la posibilidad de tomar los 27 años más favorables.

Este mayor gasto no tendría incidencia gracias al destope de las cotizaciones sociales. Hasta la fecha la base máxima de cotización se sitúa en el 28,3% y aquellos salarios por encima de los 4.495,5 euros mensuales no cotizan de más. El destope permitirá a la Seguridad Social engordar sus ingresos con un escenario en el que, aunque esas cotizaciones destopadas acumularán derechos por mayores pensiones en el futuro, entrarán a cobrarlas cuando el "tsunami" del gasto provocado por la jubilación del "baby boom" haya pasado allá por mediados de siglo.