Renfe suprime 295 trenes en la víspera del puente por la huelga

La salida por tren del Puente de Todos los Santos será más complicada que otros años. La huelga convocada por el sindicato CGT tanto en la operadora pública como en Adif obligará a Renfe a suprimir el miércoles, víspera de la festividad, 295 trenes de los 990 que tiene programados. De ellos, 87 son servicios de alta velocidad y otros 208 de media distancia.

De acuerdo con los servicios mínimos fijados hoy por el Ministerio de Fomento, el día de la huelga de 23 horas circulará el 78% de trenes de alta velocidad y larga distancia y el 65% de los de media distancia. Los servicios mínimos decretados para las líneas de cercanías se cifran en un porcentaje de entre el 75% en hora punta y el 50% durante el resto del día. Fomento considera “imprescindibles” estos porcentajes “para no dañar derechos fundamentales de los ciudadanos y la sociedad y respetar el derecho a la huelga”, toda vez que se ha convocado “en un día de excepcional movimiento de viajeros”. En su decreto de mínimos, Fomento argumenta que “al tratarse de un día de excepcional movimiento de viajeros, que han realizado la reserva del billete con gran antelación, de no establecer mínimos en los servicios de largo recorrido podría causarse un especial trastorno a los viajeros, dado que, a pesar de que existen otros modos de transporte, no todos los trayectos quedan igualmente cubiertos”. “Ello afecta fundamentalmente y de forma especial a las personas que no tengan vehículo propio o accesos a otros medios de transporte, así como a las personas mayores o con movilidad reducida”, explica el Ministerio.

En el núcleo de Cercanías circulan cerca de 3.500 trenes en día laborable que transportan alrededor de 1,1 millones de viajeros, 907.489 de ellos en Madrid. En cuanto al AVE y larga distancia, de los 401 trenes afectados, se suprimen 87 y circularán en servicios mínimos 314, lo que supone un 78% del número habitual. En media distancia -que utilizan diariamente casi 90.000 viajeros-, el 31 de octubre se anularán 208 trenes y circularán con normalidad 381 de un total de 589 programados, lo que supone un 65% del servicios habitual. En cuanto a mercancías, la supresión afectará a 289 trenes. Circularán con normalidad 82 trenes, lo que supone un 26% del servicio habitual.

A los viajeros de AVE y larga distancia, así como de media distancia, afectados por servicios suprimidos, se les ofrecerá, “siempre que sea posible”, viajar en otro tren en el horario más aproximado al adquirido.

CGT ha convocado a los trabajadores de Renfe y Adif a secundar un paro entre las 00.00 horas y las 23.00 horas de este miércoles con el fin de reivindicar el servicio ferroviario público ante la próxima liberalización del transporte de viajeros y la “privatización” de algunos trabajos. Asimismo, el sindicato reclama reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y protesta por la que considera “una pérdida de calidad del servicio ferroviario” y el “aumento de las incidencias” en las circulaciones.