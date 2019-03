Pedro Sánchez no podrá exhibir la evolución del mercado laboral durante su mandato como uno de sus logros de cara a las elecciones del próximo 28 de abril. El líder del PSOE ha desembarcado en plena precampaña con datos de paro registrado y empleo sensiblemente peores a los que se encontró cuando llegó a La Moncloa en junio. El desempleo ha crecido en 126.878 personas desde mediados del año pasado hasta febrero, pasando de 3.162.162 a 3.289.040 personas, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. El mes pasado se incrementó en 3.279 personas, su peor dato desde 2013. Dentro de la serie histórica de febrero, que se inicia en 1996, el paro ha subido en once ocasiones y ha bajado en trece. El aumento de este año contrasta con los descensos de 2014 (-1.949 desempleados), 2015 (-13.538 parados), 2017 (-9.355 desempleados) y 2018 (-6.280 parados). Entre medias, en 2016 se registró un aumento del desempleo de 2.231 personas, inferior, por tanto, al repunte de este ejercicio. En términos interanuales, los que destacó Empleo, el paro registrado se redujo en 181.208 personas.

La afiliación a la Seguridad Social no ha corrido mejor suerte. La ocupación ha descendido en 118.518 personas, desde los 19.006.990 afiliados de junio hasta los 18.888.472 de febrero. Aunque en términos intermensuales aumentó en 69.172 personas, su ritmo de avance, 0,37%, fue el más modesto desde 2016. Respecto al mismo mes del año pasado, la Seguridad Social sumó 524.958 nuevos afiliados.

La contratación arrojó un dato preocupante. Aunque creció (1,59% en términos interanuales, hasta los 1.571.107 acuerdos), la de mayor calidad, la de carácter indefinido, al contrario que en los últimos meses, retrocedió un 3,21%, hasta los 168.697, el 10,74% del total. De estos, 64.775 fueron contratos a tiempo parcial.

La reacción del sector a los datos publicados por Trabajo fue casi unánime: el mercado laboral se está frenando. Así lo creen las patronales empresarial (CEOE) y de las agencias privadas de empleo (Asempleo), la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y Randstad Research. Ésta última advirtió de que tras los malos datos de enero, los de febrero muestran «señales de debilidad» en el mercado laboral. La compañía de trabajo temporal destacó para mal que la afiliación no creciera a los mismos ritmos que otros años y que la contratación indefinida haya caído.

Asempleo aseguró que los datos fueron «peores de lo esperado». «Lo cierto es que los vientos ya no soplan tan a favor como lo hacían hace justo un año», subrayó su presidente, Andreu Cruañas. En su opinión, el retraso en la celebración de la Semana Santa hasta abril y otros factores como el bajo precio del petróleo apuntan a que el primer trimestre de 2019 «no será tan bueno como los de años anteriores». Funcas prevé que este periodo se cierre con la creación de 127.000 empleos, frente a los 156.000 del trimestre anterior.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, apuntó directamente a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros como la causa de la creación de menos empleo, menos contratación indefinida, menos autónomos y más paro que en el mismo mes de febrero de 2018. Una circunstancia a la que también apuntó la patronal madrileña, CEIM.

Ajeno a todos estos análisis, el Gobierno considera que no se está produciendo una desaceleración del empleo y achacó el aumento del paro al fin de determinadas campañas agrícolas y a «cierto impacto» del Brexit, mientras que no detecta por ahora «ningún impacto» del alza del salario mínimo. La secretaria de Estado de Empleo aseguró que la cifra de desempleo de febrero «no es un mal dato», y recordó que ese mes es «particularmente volátil» al depender mucho de las campañas agrícolas que a veces se retrasan. En su opinión, la tendencia del empleo es «sostenida y consolidada y no está quebrada», y aseguró que hay motivos y condiciones «favorables» que permiten augurar un futuro «esperanzador, de avance, confianza, crecimiento sostenible y estable» del empleo.

Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, aseguró que los últimos datos de afiliación «no indican ningún tipo de impacto» del aumento del salario mínimo a 900 euros en el comportamiento de la ocupación, y sí, en cambio, «cierto impacto» por la situación de incertidumbre en torno al Brexit. Según Granado, la afiliación de febrero entra dentro de los parámetros contemplados en el proyecto de Presupuestos de 2019, y aunque se va a una «moderación del crecimiento, no significa que entremos en parámetros de desaceleración». De hecho, subrayó que desde febrero del año 2013, el «epicentro» de la crisis económica, se han ganado 2,73 millones de afiliados. «El crecimiento es intenso y creciente en la afiliación a la Seguridad Social», recalcó Granado.

A pesar de los datos a la baja del mercado laboral y de que la reforma laboral ha sido puesta en valor como una de las herramientas que lo han impulsado en los últimos años, el Gobierno no renuncia a su derogación parcial. Valdeolivas aseguró que es «radicalmente falso» que no se esté negociando con los grupos, ya que se está en «diálogo constante desde el minuto uno». Lo que sucede, explicó, es que no se ha alcanzado un acuerdo para la tramitación de normas, aunque el Ejecutivo sigue negociando, también con Podemos.