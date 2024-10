Solo uno de cada cuatro autónomos tendrá que pagar los 1.200 euros de más por la cotización por ingresos netos de 2023

Solo tres de cada 10 autónomos han registrado un aumento de su negocio, aunque las perspectivas de cara a los próximos meses siguen siendo halagüeñas y uno de cada cuatro autónomos cree que su negocio mejorará en los próximos meses, incluso el 11,3% tiene pensado aumentar la plantilla. Además, el 38,3% afirma que no se han cogido unos días de descanso a lo largo de este verano; nueve de cada diez considera que han aumentado las cargas y trámites administrativos y solo el 29% ha podido acceder a los fondos europeos. Estos son algunos de los principales resultados que se extraen del último barómetro de ATA a autónomos, que constata que mientras que el 25,3%, cree que su negocio crecerá en la recta final del año, el 40,5% espera que su actividad se mantenga estable frente a un 22,9% no tan optimista que considera que su situación empeorará.

Según ha confirmado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, uno de cada cuatro autónomos verá revisada al alza su cotización de 2023, una vez cruzados los datos con Hacienda, lo que obligará a abonar a la Seguridad Social alrededor de 100 euros al mes, unos 1.200 euros de más. Según sus datos, el 27% de los trabajadores que cotizan por sus ingresos reales habrán cotizado por encima de su base de cotización y les tendrán que devolver, para el 40% sus cuotas serán las mismas y casi un 30% estará obligado a pagar más. "Pero que nadie se asuste, que como mucho tendrán que afrontar un pago de 1.200 euros", ha avisado Amor, que recuerda que en torno a un 70% "pagará lo mismo o menos". Eso sí, ve un posible conflicto para los 150.000 autónomos en pluriactividad, sobre los que ha denunciado que "dos años después aún no se les ha devuelto su excedente de cotización".

Amor ha pedido tranquilidad al colectivo de trabajadores por cuenta propia que por primera vez desde que se comenzó a aplicar el nuevo sistema de cotización verá revisadas sus cotizaciones en función de sus rendimientos netos porque a "no vamos a negociar nuevos cambios en el sistema de cotización hasta que evaluemos los datos de lo que que se ha aprobado hasta ahora. No negociaremos nada antes de 2026 porque todo va a depender de lo que arrojen estos datos". Por eso, ha insistido en que hasta que no se analicen los resultados del proceso de regularización de cotizaciones, ATA "no se sentará" junto al resto de asociaciones de autónomos, Seguridad Social y los agentes sociales para seguir avanzando en el nuevo sistema de cotización.

En cuanto al empleo, el 61,9% de los autónomos afirma que no está buscando trabajadores en este momento, entre los que sí quieren aumentar plantilla muchos apuntan a las dificultades para encontrarlos y sólo el 5,4% responde que ha podido contratar sin ningún problema. Hasta final de año, el 9% de los encuestado afirma que tendrá que disminuir la plantilla; dos de cada tres, espera poder mantener su plantilla; un 11,3% considera posible contratar; y un 3,8% lo tiene previsto. Respecto a los gastos, los autónomos son menos optimistas, ya que consideran que siguen la misma tendencia y siete de cada diez autónomos dice que han aumentado en los últimos doce meses, lo que ha llevado a subir sus precios al 57,7% de los encuestados y a contar con hacerlo, al 43,2%.

Preguntado por la reducción de jornada y su afección sobre el trabajo autónomo, el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE ha vuelto a asegurar que bonificar los nuevos contratos que las empresas de menos de 10 trabajadores realicen por la reducción de jornada "no servirá para que las pequeñas empresas hagan nuevas contrataciones porque solo beneficia a las grandes". Las empresas de uno a dos trabajadores están sufriendo una caída del empleo del 0,4% en tasa interanual y en las microempresas la creación de empleo se mantiene plano, lo que le está restando peso sobre el total del empleo.

Asimismo, ha avisado de que estas bonificaciones tendrán "muy poca incidencia" en las microempresas, por lo que ha reclamado que se apliquen "a los trabajadores que ya tienen contratados". Tampoco ve con buenos ojos que estas bonificaciones estén incluidas en el Plan Pyme 375 -que recoge bonificaciones para las contrataciones indefinidas que realicen empresas de menos de 10 trabajadores como resultado de aplicar la reducción de jornada, así como para las conversiones de contratos de jornada parcial a completa- porque el Ministerio de Trabajo "no recoge las necesidades de los autónomos y las empresas más pequeñas. Dile a un autónomo que tiene dos trabajadores que éstos van a trabajar menos ahora y que la única forma de mitigarlo es hacer una nueva contratación. Si se impone por ley esto, va a ser la puntilla y se podría duplicar el índice de pérdida de empleo", ha espetado Amor, que ha defendido que la reducción de jornada se deje en el "ámbito de la negociación colectiva, que es donde debe hacerse, como se ha demostrado hasta ahora" y ha recordado que los convenios ya recogen una jornada media semanal de 38,2 horas. "Nosotros no nos hemos opuesto a reducir la jornada laboral, pero hay mecanismos para hacerlo atendiendo a las necesidades de cada sector. Estamos dispuestos a que siga descendiendo, pero de acuerdo mutuo de representantes de los trabajadores y las empresas". Antes de concluir ha vuelto a a cargar contra el Plan Pyme porque su "impacto es muy residual".