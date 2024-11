Soy abogada laboralista y esto es lo que debes hacer cuando tu jefe te escribe fuera del horario de trabajo

Gracias a la nueva era digital, el trabajo se ha vuelto mucho más cómodo y sencillo. Las posibilidades que ofrece la tecnología facilitan las formas de ejercer una profesión, por ejemplo permitiendo el trabajo a distancia, es decir, realizar la labor correspondiente sin tener que desplazarse al lugar donde se ubica la empresa.

Sin embargo, también existen una serie de factores negativos que afectan al trabajador de manera directa. Un ejemplo puede ser la ya conocida desconexión digital. Desde hace unos meses, este tema está en boca de todos, puesto que viene siendo un problema frecuente en la sociedad y se está intentado remediar desde el ámbito del derecho laboral.

Esta desconexión digital consiste en que la empresa respete los horarios de trabajo del empleado, por lo que, una vez acabada la jornada laboral del trabajador, la empresa no podrá ponerse en contacto con el empleado hasta el día siguiente. Esta desconexión digital es poco respetada por los jefes, que suelen escribir a los trabajadores a pesar de haber finalizado su jornada. Por ello, existen una serie de leyes que tratan de prevenir este abuso de poder.

¿Qué dice la ley sobre la desconexión digital?

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de los Derechos Digitalesasegura que la desconexión digital es una condición indispensable en las relaciones laborales, donde el trabajador tiene derecho a disfrutar de su descanso sin estar pendiente del teléfono.

Esta ley recoge que el empleado, cuando se encuentre en vacaciones o en sus días de descanso, no tiene por qué atender a las llamadas o mensajes que reciba de la empresa, además de no poder ser sancionado por no hacerlo. Se trata de un derecho que tienen todos los trabajadores y que, por tanto, es perseguido por la Inspección de Trabajo si se entera de irregularidades.

Sanciones a la empresa: hasta 7.500 euros

Según la abogada laboralista Raquel de la Viña, en el caso de que la empresa envíe mensajes a sus trabajadores fuera del horario laboral, se enfrentará a una multa que puede alcanzar los 7.500 euros. Según la abogada especialista en relaciones laborales, las empresas deben garantizar la desconexión digital y si no lo hacen, están cometiendo una infracción por acoso laboral.

Una abogada laboralista explica las multas por no respetar la desconexión digital LinkedIn

Consejos para que se respete la desconexión digital

1. Establece políticas de desconexión digital, y regula las excepciones, (recuerda que es obligatorio tener protocolos y que hay convenios colectivos que ya lo regulan de algún modo), además de sancionar los incumplimientos, (siempre con proporcionalidad).

2. Regula las formas de comunicación dentro de la empresa para evitar denuncias sobre comunicaciones no consentidas, y que no valgan en juicio como prueba.

3. Implementa medios para que ni los trabajadores ni los jefes se las puedan saltar, como la restricción de envíos de mensajes fuera de horario, restricción de llamadas o apagar las luces de la oficina a una hora predeterminada.

4. Cuidado con la cesión de datos de trabajadores a terceros y con la información/consentimiento al trabajador sobre su cesión/uso.

5. Si se necesita una conexión mayor a la habitual, establece un plus que retribuya esta disponibilidad.