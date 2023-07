The Campamento: la moda infantil gallega 100% sostenible

Equipo de The Campamento Archivo

Antía Montero y Jorge Toba son dos jóvenes emprendedores de La Coruña que hace 4 años se embarcaron en la aventura de abrir su propia empresa de moda infantil, The Campamento, totalmente sostenible y respetuosa con el medioambiente. En estos cuatro años han dado un salto de gigante. Sentaron las bases de su negocio con unos pocos ahorros y han cerrado el ejercicio 2022 con una facturación de un millón de euros, un 70% más que en 2021. The Campamento cuenta ya con 170 puntos de venta en 24 países. El 44% de su facturación viene de Asia, el 13% de EEUU y un 30% de Europa y el objetivo de la compañía para 2023 es aumentar su red de distribuidores hasta 200 puntos de venta en todo el mundo. En España, sin embargo, la empresa tiene un crecimiento más lento con una facturación del 3% y siete puntos de venta multimarca. ”Queremos ser orgánicos y crecer en los mercados en los que ya tenemos presencia. Somos muy obsesivos con que todo quede perfecto y no crecer por crecer”, comenta Toba, quien no descarta aumentar su presencia en el canal online que, hasta el momento, copa solo el 5% de sus ventas totales. "Nos da tranquilidad saber que hay otras vías de crecimiento que todavía no estamos explotando”, explica el cofundador de The Campamento.

Sostenible y respetuoso con el medioambiente, The Campamento fabrica sus prendas en Portugal con algodón certificado por el Global OrganicTextile Standard (Gots) y trabajacon TheBetter Cotton Iniciative (BCI). “Buscamos desarrollar el proyecto de manera creativa. No entramos en campañas delBlack Friday y donamos parte de nuestras ventas para limpiar el océano. Queremos sentirnos orgullosos de lo que hacemos”, relata Toba. The Campamento, que nació en 2018 de la mano de Jorge Toba, graduado en Empresariales y Antía Montero, diseñadora de moda, espera alcanzar una facturación en 2023 de 2 millones de euros, aumentar los puntos de venta y fidelizar a sus clientes.