“La innovación solo puede hacerse desde la diversidad” Inés Bermejo, directora general de HP Iberia

Lleva casi tres años al frente de HP Iberia. ¿Qué balance hace de este tiempo?

Ha sido un periodo intenso. Es un orgullo para mí, siempre lo he dicho, el poder dirigir una compañía en la que has crecido desde becaria. La conozco muy bien, pero nos estamos enfrentando a un periodo de cambios muy intensos, donde cada vez el cambio es más disruptivo. Desde la salida de la pandemia a toda la parte de la transformación digital de las empresas, cómo se han acelerado las nuevas tecnologías, incluido la inteligencia artificial generativa, pero también toda la inversión de los fondos Nex Gen. Ha sido un periodo muy interesante desde un punto de vista de innovación tecnológica. Creo que estamos en un periodo de transformación. Ha sido un periodo muy bonito desde un punto de vista de la transformación de la organización. De hecho, fue una de las razones por las que yo cogí el puesto, para poder perfilar la organización que iba a liderar HP en el futuro. Y ha sido también un periodo muy bonito desde un punto de vista del impacto en el país. Nosotros tenemos una huella muy importante en España y una de las áreas de foco de HP es ser capaz, desde nuestra posición como líder multinacional, de tener un impacto en la parte de innovación, en diversidad, inclusión, en sostenibilidad.

¿Lo más difícil en este en este tiempo?

Saber conectar la visión de futuro con lo que hace falta hacer hoy. Dependiendo de dónde quieras estar dentro de dos o tres años, saber qué es lo que realmente tienes que hacer hoy, qué decisiones tienes que tomar, cuál es el talento que nos va a ayudar a llegar donde queremos estar. Y lo más difícil también ha sido el poder balancear la ejecución a corto plazo y nuestra posición de liderazgo, nuestra transformación, con la transformación a la hora.

¿Dónde quiere estar HP en dos o tres años?

HP tiene la ambición de definir el futuro del trabajo. HP se ha dado cuenta de que vivimos en un contexto de cierta fricción entre las empresas (que quieren ser cada vez más productivas, ganar más dinero, transformarse hacia el futuro) y los empleados (que desde la era de la pandemia quieren más flexibilidad, tener un trabajo que les enriquezca, que les dé un propósito). Son dos necesidades un poquito divergentes, pero pensamos que la tecnología puede ayudar a hacer un puente entre ambas necesidades y ayudar a las empresas a que su experiencia de usuario y el talento sea la correcta para que puedan desarrollar su fuerza de trabajo del futuro, y ayudar a los empleados a desarrollar un trabajo con la mejor tecnología que les ayude a conseguir sus metas. Esa es la visión que HP tiene de cara al futuro.

Los PCs han pasado de ser la gran innovación del sector a un commodity. ¿Sigue siendo necesario innovar en un área como la de los ordenadores personales?

Creo que sí. Efectivamente, hubo un momento (cuando surgió el teléfono móvil) que se pensaba que el PC perdía protagonismo, pero hemos visto que desde la pandemia el protagonismo no ha hecho más que crecer. Primero porque son dispositivos que no utilizas ya solo desde un punto de vista de trabajo, sino también de comunicación, de colaboración. de juego. Pero es que, además ahora, con toda la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial generativa, lo que nosotros vemos es que va a haber un balance mayor entre lo que es la nube y el PC. Va a haber realmente un ecosistema mixto en el que puedas poder disfrutar de tu PC con mayor privacidad y vas a poder desarrollar mucho trabajo en una esfera más en el Edge respecto al trabajo en la nube.

Intel y Microsoft siempre han sido partners muy estratégicos para HP. En este escenario de un PC más conectado a la nube, ¿sigue siendo tan crítico tener a estos dos partners?

Siempre tenemos una alianza estratégica con los partners tecnológicos más punteros, porque al final la mejor tecnología pasa por aunar los esfuerzos de innovación que tenemos cada una de las compañías. Vemos es que vamos a ir a este entorno híbrido de consistencia entre la nube y el PC frente a otros fabricantes que a lo mejor apuestan más por la parte de la nube. Y creemos que tiene muchas más ventajas para el usuario. Te comenté antes la privacidad y, por supuesto, la seguridad. Pero es que tiene una mejor latencia. En según qué entornos vas a tener una mayor velocidad. Vas a tener también una mejor economía. No es lo mismo la inversión en la nube, que a veces es como tener un coche Ferrari, por poner la analogía, para realmente utilizar o desarrollar procesos muy básicos respecto a tener realmente un coche personalizado. Te va a permitir también tener mayor sostenibilidad. Al final no podemos tener nube para todo. Van a ser ecosistemas que se personalicen mucho más de cara a las necesidades de los clientes. Y eso va a ser muy bueno. En esa personalización seguiremos apostando por tener ese tipo de acuerdos con líderes tecnológicos.

¿Qué motiva la renovación de los PCs?

En la pandemia vivimos un pico de demanda espectacular, también por el movimiento de muchos trabajadores a sus casas. Hace ya cinco años de la pandemia y toca una cierta renovación. Lo que estamos viendo es que esa renovación se está produciendo de una forma mucho más paulatina, que yo creo que es mucho más sano desde un punto de vista del mercado. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, pero todavía no está generalizado su uso como para realmente dirija la demanda del PC. Estamos viendo también cómo las empresas están inmersas en una transformación digital. Todas las empresas ahora mismo son tecnológicas y piensan muy mucho qué tipo de inversiones tienen que hacer, en qué momento y en qué lugar. Y luego el tercer driver que yo creo que es muy interesante es la experiencia de usuario. Hay muchas empresas y que no están comprando tecnología por comprar. Están buscando realmente un partner estratégico que les ayude a desarrollar su ciclo tecnológico. La inteligencia artificial generativa lógicamente sí que ayuda, creo que va a transformar muchísimo la forma en la que trabajamos, en la que vivimos, en la que colaboramos, pero no es el único driver desde el punto de vista del desarrollo del negocio del PC.

El kit digital y los aranceles de la administración Trump son dos caras de la misma moneda para hacer proyecciones. ¿Cómo se balancean?

La pandemia para nosotros fue un periodo de gran aprendizaje, creo que para todas las empresas. Uno de los grandes aprendizajes que tuvimos es que habíamos sido demasiado radicales a la hora de intentar estructurar una cadena de producción y distribución de bajo coste. Nos dimos cuenta que esto no era sostenible y que era necesario balancear esa necesidad de reducir los coste, con tener una cierta resiliencia. Somos una compañía global que opera en más de 170 países. Tenemos que garantizar la continuidad en todos esos países. Pero no solo en la continuidad, sino en desarrollar las capacidades tecnológicas que nos requieren en los diferentes países. Toda la guerra arancelaria que hemos tenido lo que ha hecho es, aparte de tener un impacto geopolítico, económico importante, poner de base la importancia de esa resiliencia. Tenemos la suerte de que nos ha pillado muy bien en el proceso, porque empezamos hace cinco años con la pandemia. Y esto nos ha permitido también tomar ciertas decisiones que ya estaban en hoja de ruta desde la pandemia. A su vez, creo que es muy importante entender cuáles son las oportunidades y las necesidades que tienen los países. Y esa capacidad productiva y esa resiliencia en nuestra cadena de distribución se tiene que adaptar a las diferentes necesidades. Hay países, como los emergentes, en los que lo que se necesita es tener un dispositivo con las ciertas funcionalidades porque todavía la penetración de Internet sigue siendo baja. En nuestro caso, una de las oportunidades enormes que creo que tenemos en España es la transformación digital y en ella la digitalización de nuestras pymes. Entonces, vemos cada uno de los países con diferentes necesidades dentro de esa capacidad tecnológica y por eso es tan importante que la resiliencia cubra todas ellas.

¿Tienen previsto, en esa modificación de la cadena productiva y de distribución, algún tipo de inversión en España?

Hemos estado trabajando ese proceso de resiliencia a nivel global y una de las áreas en las que se ha visto es en Europa. Nosotros ya ensamblamos en Europa y el poder ver más capacidad productiva en Europa, y concretamente en España, ha estado sobre la mesa. Lo que estamos intentando es consolidar la presencia en diferentes regiones y que realmente tenga sentido también desde un punto de vista del coste que luego después le vamos a trasladar al cliente y al consumidor. Hoy por hoy no está, pero tenemos una hoja de ruta con diferentes escenarios que vamos desarrollando a medida de las necesidades.

No me quiero olvidar de la parte de impresión. ¿Es el patito feo de HP?

No. He trabajado muchos años en inversión y le tengo mucho cariño. Una de las áreas que ha visto más desarrollo en los últimos años es precisamente el área de impresión. Hemos pasado de tener impresoras a configurar una pura actividad de gestión documental, que se sigue desarrollando y ha llegado directamente a los hogares. No es lo mismo lo que se imprime y lo que se gestiona hoy desde una impresora en el hogar en el 2025 que lo que se hacía hace cinco años, incluso antes de la pandemia. A su vez, hemos desarrollado impresoras cada vez más seguras que pueden hacer frente a ataques cuánticos, donde también la inteligencia artificial ayuda, por ejemplo, a que puedas imprimir un documento en inglés directamente en español. Hace las impresoras más inteligentes, más eficientes desde un punto de vista energético y también más personalizables de cara a las soluciones que los clientes necesiten.

He visto también que tiene un pequeño robot móvil que imprime él solo...

Sí, el nombre oficial se llama HP SitePrint. Es un producto del que nos senitmos muy orgullosos porque la innovación es 100% en España, desde nuestro site de Sant Cugat en Barcelona. Y básicamente lo que se trata es de innovar utilizando una de nuestras mejores tecnologías de impresión, que es la inyección de tinta. Es un robot que te permite imprimir con precisión milimétrica planos en cualquier superficie. Esto ayuda muchísimo a transformar desde la tecnología un sector tan tradicional como la construcción. Y no solo desde un punto de vista del propio robot, sino también del ecosistema de servicios y soluciones que podemos brindar a los clientes. Y es algo que nos llena de orgullo porque ha surgido de uno de nuestros modelos de incubación precisamente en Barcelona.

¿Qué peso tienen el área de PC, el área de impresión y el área de servicios?

El área de PC estaría en torno a un 50%. servicios estaría en torno a un 15% y el resto impresión aproximadamente.

¿Y las perspectivas a futuros? ¿Que se mantengan? ¿Que alguna crezca?

Tenemos áreas donde vemos que vamos a ser capaces de crecer más hacia futuro y de ahí un poco esa visión con definir el futuro del trabajo. La primera es toda la parte de servicios, donde tenemos la ambición de desarrollar un porfolio que nos ayude a personalizar la tecnología de cara a los clientes y de cara a los usuarios. Y creo que es un área donde vamos a crecer, porque somos capaces de desarrollar servicios no solo por la experiencia de usuarios, sino también para mejorar la seguridad, para mejorar la sostenibilidad de los clientes y para personalizar su tecnología. Servicios, además, de gestión remota, tanto en la parte de impresoras como en la parte de PCs, de flotas híbridas, servicios que te permiten generar capas de seguridad precisamente para poder hacer frente a los ataques de ciberseguridad. Servicios en la parte de sostenibilidad que permiten a las empresas ayudarles a cumplir sus objetivos de sostenibilidad de cara a futuro pero también vamos a ver ese desarrollo tanto la parte de impresión como la parte de PCs de las nuevas tecnologías en dispositivos cada vez más inteligentes, cada vez más sostenibles y que se adapta mucho mejor a las necesidades de los usuarios. Las oportunidades de crecimiento no están en todas las áreas pero sí que hay oportunidades tanto en servicios como impresión como en sistemas personales.

Habla de sostenibilidad. ¿Cómo se consigue que un PC sea más sostenible?

Lo primero, en ese entorno que te decía de poder trabajar en un entorno híbrido de nube y PC, conseguimos directamente que el PC sea mucho más sostenible que una gestión total en la nube. Dentro del propio PC, trabajamos desde un punto de vista de desarrollar materiales reciclados. Tenemos PCs que hemos sido capaces de utilizar, para la carcasa, aceite de cocina reciclado o posos de café, por ejemplo. Hemos sido capaces también de aplicar la tecnología para mejorar la eficiencia energética y reducir la necesidad de energía. Hacemos también PCs más sostenibles porque somos capaces de alargar la vida del dispositivo a través de nuestra visión de economía circular, con toda nuestra plataforma de servicios. De forma que somos capaces de reacondicionar los equipos, pero somos también capaces de alargar la vida de los dispositivos. De hecho, tenemos un programa bastante exhaustivo que llamamos HP Renew, por el cual tenemos una gama de servicios muy completa que se ajusta muy bien a las necesidades que tenga cada cliente. Si tienes una serie de usuarios que necesitan alargar los dispositivos un año o dos años, no es solo la garantía lo que le alargamos, es que le ponemos la puesta a punto para que el dispositivo esté en perfectas condiciones para el tiempo necesario de extensión. Reacondicionamos los equipos de forma que nos puede llevar a gestionar el ciclo tecnológico de una forma muy diferente. Un ingeniero de software igual tiene que reemplazar su PC en dos años, pero una persona de contabilidad puede tener ese mismo PC reacondicionado. Cuando digo reacondicionado, es reacondicionado externamente e internamente. Tenemos una gama de servicios muy interesante, que incluye también s la recogida de equipos antiguos que podemos o bien hacerle un ajuste neto en el precio al cliente o de hacer llegar esos dispositivos a poblaciones más desfavorecidas.

Esos productos que me contaba, hechos con aceite reciclado, ¿son prototipos o realmente se llega a hacer producto?

Tenemos productos en el mercado, como un All-in-One con posos de café. La sostenibilidad es una palanca para la innovación. Nos tomamos muy en serio nuestros objetivos de sostenibilidad. Tenemos unos objetivos que son públicos, con unas métricas que compartimos todos los años en nuestro informe de sostenibilidad, que es nuestro contrato con la sociedad. Y lo que hacemos es realmente aplicar esa sostenibilidad a la hora de ver cómo podemos innovar y cómo podemos hacer cosas diferentes de cara a futuro. Y obviamente se testean muchas cosas, no todas llegan al mercado, pero creo que conseguimos hacer cosas muy diferentes a las que teníamos antes en un negocio tan tradicional como podía ser el de un PC con una carcasa fija.

¿Está el cliente dispuesto a pagar ese producto sostenible?

No siempre. Cada vez hay más concienciación y las nuevas generaciones vienen exigiendo que esa sostenibilidad esté ahí, pero tenemos, entre todos, que hacer frente al greenwashing. Todo el mundo es sostenible pero pocos lo llevan a realmente unos objetivos y unas métricas claras que puedas auditar y que puedas realmente confirmar. La sostenibilidad no la vemos solo desde un punto de vista de tener la ambición de ser la empresa tecnológica más sostenible, sino también de realmente cómo podemos generar un movimiento en la sociedad y cómo podemos contagiar a otras muchas empresas para ser sostenibles. No se queda solo en lo que nosotros podemos hacer. Participamos en muchísimos foros y asociaciones para compartir buenas prácticas, porque se trata de un movimiento, de no estar solos. Si solo HP es sostenible no vamos a ningún sitio. Tenemos que conseguir que cada vez seamos muchas más empresas. La sostenibilidad no es un tema de competencia, es un tema en el que tenemos que sumar entre todos cada vez más.

Se habla de sostenibilidad y muchas veces nos quedamos en la parte medioambiental…

Nosotros la vemos en tres ejes diferentes.

¿Qué son?

Que son toda la parte medioambiental, toda la parte de diversidad e inclusión. y toda la parte de equidad digital.

Usted fue responsable de diversidad en HP durante varios años.

Lo sigo siendo, eso no te lo quitas nunca.

¿Cómo está el tema ahora, sobre todo teniendo en cuenta que HP es una compañía norteamericana y que desde la administración Trump llegan ciertas órdenes de cortar diversas políticas de diversidad?

Somos una compañía que la diversidad la llevamos en nuestro ADN desde que nos creamos en 1939. Es una compañía que fue capaz de sentar las prácticas de una compañía moderna hace más de 85 años. No vamos a renunciar a eso porque haya una administración que ahora considere que la diversidad no es importante, porque es absolutamente intrínseca a todo lo que hacemos. Nosotros pensamos que la innovación, que es una de las razones de ser de HP, solo puede hacerse desde la diversidad. Desde la diversidad de talento, desde la diversidad de formas de trabajo, desde la diversidad de equipos, de organizaciones que trabajamos, desde la diversidad de proyectos, tanto desde un punto de vista de corto plazo como de largo plazo. La diversidad tiene impacto en los resultados del negocio y lo llevamos viendo desde hace muchísimos años. Entendemos la diversidad desde un punto de vista muy amplio: de mujer, lógicamente el de género, pero desde un punto de vista también de raza, de nacionalidad (tenemos más de 65 nacionalidades en Barcelona, en uno de nuestros sites más icónicos a nivel mundial)... Es una maravilla ir allí y ver gente completamente diferente. Tenemos la diversidad generacional, también muy importante en HP. Ponemos en contacto y parte de nuestra forma de trabajar es tener esa capacidad de convivir con diferentes generaciones: con más experiencia que aportan criterio, que aportan resiliencia, generaciones jóvenes que entran con frescura, con ganas, con nuevas formas de hacer las cosas. Entendemos también desde un punto de vista de las capacidades, es decir, diversidad en sentido amplio. La diversidad es transversal a todo nuestro proceso de talento. Tenemos un proceso de contratación en el que siempre hay paneles, siempre hay mujeres entrevistadoras y siempre hay mujeres entrevistadas. Tenemos un proceso de formación y de desarrollo que es muy intenso desde un punto de vista de incorporar herramientas externas, estamos en muchísimos programas, hacemos muchísimos programas de formación a las mujeres, hacemos muchísimo mentoring y muchísimo coaching. Somos muy partidarios del learning from doing, se aprende haciendo y damos la autonomía a tanto hombres como a mujeres. En HP tú puedes definir tu puesto, puedes crecer hasta donde tú quieras crecer. Y eso realmente, unido al mentoring y al coaching que tienes de diferentes generaciones, te ayuda a llegar donde tú quieras. Enseñamos y promovemos que la gente piense en grande, que realmente defina dónde quiere ir. Y a partir de ahí luego está la ambición y las circunstancias personales de cada uno. Pero eso nos hace realmente apostar mucho por el talento. Y entendemos la diversidad como tener el mejor talento. Y el mejor talento es diverso.

Cuente algo que haya aprendido Inés Bermejo gracias a la diversidad.

Voy a ser muy sincera contigo. He aprendido a entender y sacar partido a diferentes puntos de vista. Soy una persona que me consideraba, sobre todo cuando era más joven, muy impaciente. Determinadas formas de ser o determinadas formas de presentar ideas, al principio no me encajaban. He aprendido muchísimo a escuchar, cada vez más. Somos una compañía en la que delegamos mucho y damos mucha autonomía. He aprendido que mi trabajo es ayudar a que la gente brille, a que la gente realmente haga lo que quiera hacer. y a que desarrolle su potencial. La paciencia, escuchar y realmente entender tu labor como apoyar e impulsar, más que dirigir. La palabra dirigir creo que está un poquito desactualizada. Creo que mi trabajo cada vez más es apoyar a la organización, asegurar que tienen todas las herramientas que necesitan para desarrollar su trabajo.

Antes me contaba que en HP uno puede llegar hasta donde quiera. He leído que no era ambiciosa cuando era joven.

Era curiosa.

Sí, pero que no quería llegar a ser director general, no se planteaba eso como meta.

Cuando empecé nunca pensaba que quería ser directora general. Tenía mucha curiosidad. Estudié empresariales y luego derecho. En empresariales al final de la carrera tenías que definir un poco dónde querías estar, qué estudiar. Decidí entrar por finanzas porque me pareció que tenía mucha visibilidad de toda la compañía. Y me di cuenta de que lo que a mí me gustaba era poder trabajar la empresa desde diferentes puntos de vista, que tenía mucha curiosidad, muchas ganas de aprender, de conocer. Me gusta mucho el trato con personas. Me ha cambiado mucho en mi trayectoria profesional y he aprendido de gente maravillosa. Creo que la razón por la que estoy yo aquí es precisamente por todo lo que he aprendido de ellos. Y ahora, desde hace varios años ya, me dedico a devolverlo y a apoyar muchísimo a la gente para que crezca, para que se desarrolle, para que consiga. lo que quiera hacer. Lo de ser directora general me vino quizás más tarde, pero sí, creo que lo que tenía es mucha curiosidad.

¿Y a dónde quiere llegar ahora?

Igual suena poco ñoño, pero me gustaría tener un impacto. Me gustaría, por un lado, tener un impacto en desarrollar a toda la gente que pueda dentro de la compañía, pero también fuera. ¿Cómo puedo realmente apoyar a las nuevas generaciones? ¿Cómo puedo poner foco precisamente en atraer más mujeres al mundo STEM con todo lo que necesitamos en la tecnología? ¿Cómo puedo ser un referente, pero real, de los que se tocan? Me gustaría realmente poder apoyar muchísimo más a toda la gente que va a ser nuestro futuro. Me gustaría también tener un impacto de cómo desde la tecnología podemos realmente ayudar, concretamente en España, a desarrollar las pymes, que son nuestro tejido industrial. Cómo podemos realmente desarrollar más innovación en nuestro país, cómo podemos aunar todas las diferencias que tenemos en España para que sea un polo de atracción de talento hacia el futuro. Y me gustaría también poder construir un mundo un poquito mejor. Tengo tres hijos y se lo quiero dejar un poquito mejor que lo que he encontrado yo.

¿Pesa el hecho de ser mujer directiva en el sector de tecnología?

Más que pesar, para mí es un orgullo. No he sentido nunca discriminación, aunque sí la he visto fuera. Sigo yendo a muchos foros en los que sigo siendo la única mujer. Y soy yo la primera que digo, “esto es raro, ¿no?”. Siempre lo comento porque, en general, la parte buena es que ya empezamos a ver muchas personas que lo ven extraño. Tenemos que visibilizarlo, tenemos que ser muy conscientes y a partir de ahí ver qué es lo que hacemos. Muchas veces, en muchos programas de diversidad que tenemos, al final siempre me dicen “con esto no hacemos el cambio”. No, con una cosa sola no; con muchas pequeñas, sí. Entonces esto va al final de generar el cambio en muchos frentes diferentes. Todavía queda mucho por hacer. Entonces, lo llevo como orgullo, lo llevo como responsabilidad.

Al frente de HP hay un español, Enrique Lores. ¿Ayuda?

Ayuda mucho. Nos da trabajo también, no te lo voy a negar. Pero ayuda mucho porque es una persona que ha crecido en la compañía también, con lo cual tiene una visión transversal muy buena de lo que es la compañía. Es una persona muy humilde y muy cercana, a la que le gusta mucho tocar la realidad y entender qué es lo que está funcionando y lo que no. Cuando viene a España le gusta mucho ver clientes, ver partners y siempre nos ayuda mucho. Lógicamente, pues nos da trabajo porque viene más aquí que a otros países. Pero lo llevamos muy bien y yo creo que nos aporta mucho. Ojalá nos dure muchos años.

¿Se fija más en los resultados de España?

Siempre se fija. Cuando son buenos no dice mucho, pero cuando son malos alguna vez sí que puede decir. La verdad es que este año estamos teniendo resultados muy buenos y llevamos una trayectoria muy buena y yo creo que para él también es un orgullo.

Lleva 27 años en la compañía.

28, incluyendo el de becaria.

¿Es un rara avis por haber estado solamente en una compañía? ¿Tiene alguna espinita clavada por haber visto solo HP?

Soy rara avis, pero no la única también los hay que llevan 20, 25 años y en compañías muy, muy diferentes, tecnológicas y no tecnológicas. Tengo la sensación de que he hecho todo lo que quería hacer en mi carrera. He tenido oportunidades para irme fuera, pero la verdad es que HP me ha dado siempre la oportunidad de crecer donde he querido. Estuve ocho años en Internacional, he ido haciendo cambios que ahora se ven más lógicos en el mercado, pero hace 20 años el que tú pasaras de ser financiera a de repente trabajar en ventas y luego de ventas a pasar de unidad de negocio no era tan obvio. Y en mi caso fueron movimientos muy naturales en el sentido de que la compañía te da la oportunidad de hacerlo. Fueron movimientos de mucho aprendizaje porque son cambios grandes. Sí he tenido muchas veces, no te lo voy a negar, la sensación de qué hubiera hecho yo en otras compañías. Precisamente por eso quizás tengo esa visión de tener impacto y de ahora, desde mi posición, poder trabajar con otras compañías, tanto desde un punto de vista de asociaciones, fundaciones, como el poder estar presente en consejos donde realmente puedas aportar con tu visión y tu experiencia en otros sectores en los que no he tenido la oportunidad de trabajar. Es cierto que poder trabajar en una tecnológica y el hecho de que todas las empresas son tecnológicas ahora te abre muchísimas puertas y aprendes de muchísimos otros negocios. Sí, sí lo he pensado, sí he tenido oportunidades. Pues no ha surgido, pero la verdad es que estoy muy contenta de estar donde estoy.

¿Qué le diría la Inés Bermejo actual a aquella becaria que entró en HP?

Uy, le diría muchas cosas. Muchas. Le diría que no tuviera tanta prisa, que disfrutara más, que tuviera más paciencia. Creo que la frase es que no hay que ser el mejor en todo, sino disfrutar el camino. Yo creo que eso sería uno de los mejores consejos. Y luego, lo que le diría es... Soy una persona muy perfeccionista. El haber tenido una educación en un momento en el que quizás no había puestos de trabajo me hizo tener una visión más conservadora. Hubiera hecho más cosas cuando era muy joven. Creo que esa es la espina que se me quedó. De haberme ido fuera, de haber probado cosas. Te das cuenta de que cuando eres tan joven puedes probar muchas cosas, de hacer cosas más atrevidas. Pero quizás lo más importante, siendo como soy, es haberme dado cuenta que no hacía falta ser el mejor en todo, sino disfrutar. Las cosas pasan muy rápido y hay que disfrutarles más.

¿Está disfrutando de su puesto?

Mucho.

¿Está haciendo cosas atrevidas en su puesto?

Estoy haciendo cosas atrevidas.

¿Cómo, por ejemplo…?

Por ejemplo, me meto en muchos jardines. Soy una persona muy intensa y hago muchas cosas a la vez. Me gusta mucho. Me da también balance. No me gusta mucho la rutina. Me gusta hacer cosas, lógicamente, dentro de la compañía, pero también hacia el exterior. Estoy viendo qué podemos hacer realmente para aportar a otras empresas. Pero yo soy muy disfrutona. Yo disfruto mucho de mis amigos, de mi familia, viajo mucho. Vengo de estar una semana en Estados Unidos, que estaba de trabajo, y me fui el fin de semana a San Francisco yo sola a disfrutar. Sí que disfruto, sí.

¿Cómo le ha cambiado la vida a Inés Bermejo la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial nos está abriendo la mente de en lo que queremos que nos ayude y en lo que no estamos dispuestos a que nos ayude. Creo que es una herramienta muy potente. Creo que nos ayuda en muchísimas áreas, tanto profesionales como personales. Yo la utilizo mucho en mi día a día. Sobre todo cuando tengo que hacer resúmenes, mandar correos electrónicos. Muchas veces el cohesionar diferente tipo de información que me haga pensar. Lo que no me cambia es en pensar. Pensar pienso yo. La inteligencia artificial es una herramienta, me ayuda a gestionar esa información, en las tareas más rutinarias a poder hacerlas de forma más ágil. Creo que desde un punto de vista personal te ayuda precisamente a desarrollar tu curiosidad. Estaba este fin de semana con mis hijos probando y haciendo preguntas y es increíble los niños cómo la utilizaban. Creo que es una herramienta que, bien gestionada, nos puede dar muchísimo. Pero también tengo muy claro que tiene que estar al servicio de las personas. La tecnología por sí sola no sirve de nada. La tecnología tiene que ser un tándem perfecto, que es la tecnología, el talento y el propósito.

Antes comentaba que había tenido oportunidades para ir a otras empresas. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que Inés Bermejo diga sí?

Tiene que ser difícil. Una persona que estuvo en la HP hace mucho tiempo me dijo que tenía ojo para las cosas. Tiene que ser un reto, me gustan los retos. Creo que tiene que ser algo en lo que trabajemos como equipo. Y si es con gente diferente que no conozca, pues mucho mejor. Y creo que también me tiene que dar autonomía. Yo soy una persona que necesita autonomía. Dame el objetivo, lo que se quiere conseguir, la visión, y déjanos luego después que vayamos haciendo el camino.