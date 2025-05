Trabajo niega que haya 150.000 subsidios pendientes de pago y asegura que "son menos de 8.000"

El Ministerio de Trabajo niega que la falta de trabajadores y los problemas informáticos del nuevo programa ALMA incorporado al SEPE hayan provocado el bloqueo de miles de subsidios. Según ha asegurado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, en la rueda de prensa del paro, "no me consta" que haya 150.000 subsidios pendientes de tramitar por la falta de plantilla y la mala situación de los medios materiales y técnicos del organismo de empleo, como había sido denunciado por CCOO, y ha rebajado ese dato drásticamente.

"Esa cifra no parece ni creíbles ni asumible. Creo que el servicio público de empleo ya con el nuevo sistema y adaptado a los nuevos subsidios ha reconocido más de medio millón de subsidios, apenas nos quedan 7.900 solicitudes por atender, lo cual es una cifra absolutamente normal", ha indicado el secretario de Estado.

CC OO denunció esta semana que el SEPE acumula severos déficits desde hace demasiado tiempo y hay miles de solicitudes pendientes de tramitar, con más de 5.000 efectivos que hacen falta, lo que supone más del 70% de la plantilla existente, a lo que se han sumado las carencias del nuevo sistema informático implantado para la gestión de los nuevos subsidios el pasado 1 de abril, que asumió la gestión del Complemento de Ayuda al Empleo (CAE) en las prestaciones contributivas a través de ALMA, "que ha provocado que haya más de 150.000 subsidios pendientes".

Una denuncia que Pérez Rey ha negado. "El SEPE tarda 2,6 días de media en reconocer una prestación", por lo que ha trasladado que esas cifras "tan abultadas" no se corresponden "en absoluto" con las manejadas por el Ministerio de Trabajo. También ha defendido que el nuevo sistema forma parte del plan de modernización que necesitaba el organismo, ya que la anterior aplicación informática del SEPE databa de los años 80.

"Naturalmente cualquier actualización conlleva costes y conlleva una serie de sacrificios para la plantilla que estaba acostumbrada a utilizar una serie de interfaces y que ahora tiene que pasarse a otras distintas", ha indicado, a la vez que ha agradecido a la plantilla del SEPE su "esfuerzo" por adaptarse a estos cambios.

Sin embargo, el sindicato mantiene sus acusaciones y ha exigido responsabilidades, "como también lo hacen cientos de mandos intermedios por escrito", reiteran. "Como esto no está sirviendo para que se adopten soluciones", fuentes sindicales aseguran que si no se solucionan estos problemas y se dota al organismo de los recursos necesarios, podría derivar en un "conflicto laboral. No sabemos si hará falta que el sistema informático colapse totalmente para que se solventen los problemas crónicos del Servicio".

Desde CC OO insisten en que "la dirección del SEPE y del Ministerio de Trabajo están empeñadas en hacer cosas de espaldas a la plantilla y desprecian sus conocimientos". Por ello, creen que la única posibilidad es iniciar las movilizaciones. "No podemos asistir impasibles a esta apuesta por dinamitar un organismo que debiera considerarse esencial por las situaciones que debe proteger".