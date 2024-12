Vas a cobrar 500 euros al mes durante dos años y medios: la nueva ayuda por desempleo del SEPE para 2025

Según los datos recogidos por la Comisión Europea, en octubre España lideró el listado de los países europeos con mayor tasa de desempleo joven con un total de 26,7%, una cifra que, aunque pueda parecer desorbitada, se encuentra en aumento durante los últimos meses y se estima que esta tendencia ascendente siga en continua evolución. Asimismo, el vértigo que provoca esta cifra aumenta cuando lo comparamos con la media del continente que ronda el 15,2%, es decir, 11,5 puntos más, un dato desolador que evidencia las precariedades laborales de nuestro país.

En este contexto entran a escena las ayudas gubernamentales. El Servicio Público de Empleo Estatal se encarga de dar subsidios para personas sin ingresos como el de cotizaciones insuficientes, para liberados de prisión y el de mayores de 52 años, entre otros.

Sin embargo, en esta nueva ayuda que va a proporcionar para los más necesitados, los ingresos han de ser relativos siempre y cuando no se exceda una cantidad determinada. Es por eso que si cumples esta serie de requisitos, a partir de 2025 podrás solicitar esta subvención para ayudar a tu bolsillo y mejorar la salud económica de tu hogar.

Nueva ayuda del SEPE para los desempleados en 2025

La principal ocupación de este subsidio es ofrecer un apoyo a aquellos que se han quedado sin trabajo y se encuentran en busca de contraer uno nuevo. Por tanto, con vistas a igualar la cifra concretada por las instituciones del Salario mínimo Interprofesional se ofrece una cifra en relación a los ingresos y según lo establecido por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

En primera instancia, se cobrarán 570 euros durante los primeros seis meses, un 95% del IPREM. Una vez sobrepasado este periodo de tiempo, 540 euros durante los siguientes seis meses, lo que supone un un 90%. Durante el resto del tiempo en el que se cobra el subsidio la cuantía es de 480 euros actuales, es decir, un 80% del IPREM. Un dato a tener en cuenta es que ya nos e deberá esperar un mes hasta la aprobación de este subsidio por parte de la administración como pasa con otras ayudas. Ahora se podrá efectuar en el momento en el que se necesite dicha cantidad siempre y cuando se acrediten todos las condiciones que se estiman.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el subsidio?

Si se tienen responsabilidades familiares se debe haber cotizado por desempleo al menos durante tres meses . Sin embargo, en el caso que se emita la primera parte el plazo obligatorio será de seis meses.

Para la aprobación de esta subvención es de vital obligatoriedad estar inscrito como demandante de empleo y continuar sellando mientras se produce el proceso y una vez aprobado.

El solicitante no puede percibir rentas que excedan el 75 % del salario mínimo interprofesional . Aunque de esta suma queda excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Es decir, si tomamos de referencia lo estipulado en 2024, los ingresos mensuales no podrán exceder los 810 euros incluyendo ayudas de cualquier tipo.

El individuo ha de mostrar una actitud favorable y activa en la búsqueda de empleo y la voluntad de participar en todas las propuestas organizadas por los organismos que se ocupan de esto, como los programas de formación o empleo del SEPE.

¿Cuánto dura el subsidio por desempleo?

La duración máxima de este apoyo económico será de 30 meses en su conjunto. lo que quiere decir que una vez se sobrepasen los doce primeros meses, la retribución de 480 euros se podrá ejercer durante dieciocho meses en el computo total. Sin embargo, la administración incide en que esta cifra será otorgada a todos los que la necesiten.

No obstante, si las condiciones del núcleo familiar o de la persona en cuestión no coinciden con lo que se pide se podrá proceder a su retirada. Por ejemplo, cuando la persona no acude frecuentemente a las oficinas de empleo o a realizar actividades para hacerse con una ocupación.