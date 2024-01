La vivienda nueva subió un 5,1% en 2023 pese a los tipos de interés por la falta de oferta

El año 2023 cerró con una importante subida del precio de la vivienda nueva. Según el Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario que elabora Sociedad de Tasación, el precio medio de la vivienda nueva aumentó un 5,1% durante los últimos doce meses hasta alcanzar los 2.871 euros el metro cuadrado en diciembre de 2023 a pesar de la ralentización del mercado.

Como explica la directora de Instituciones y Grandes Cuentas en Sociedad de Tasación, Consuelo Villanueva, "la evolución del mercado residencial durante el último año ha estado marcada por la subida de tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones en la concesión de créditos, lo que se ha traducido a su vez en una reducción de la compraventa de vivienda, firma de hipotecas e inversión". No obstante, como añade Villanueva, pese a este descenso en los niveles de actividad, el sector residencial está mostrando resistencia, con volúmenes de compraventas superiores a los registrados en los años previos a 2022. Este fenómeno, prosigue, "se está viendo reflejado en el comportamiento de los precios de la vivienda, tanto nueva como usada de los últimos trimestres. El enfriamiento de mercado está ejerciendo cierta presión sobre ellos, moderando su velocidad de crecimiento, pero la tendencia de los mismos, en general, continúa al alza", apunta Villanueva.

En lo que se refiere a la vivienda nueva, la experta apunta que uno de los principales motivos del incremento de su precio es "la escasez de stock nuevo terminado -especialmente visible en los principales núcleos de población, como Madrid o Barcelona; y en ubicaciones con fuerte un componente turístico como Málaga, Palma de Mallorca o Valencia-, que es insuficiente para hacer frente a la demanda actual", según destaca.

A pesar de que esta subida del 5,1% es inferior a la de hace un año, que alcanzó el 7,1%, Sociedad de Tasación advierte de que sus previsiones apuntan a que esta tendencia en la subida del precio medio del conjunto de la vivienda nueva continuará en los próximos meses. Así, a cierre del primer trimestre de 2024, se proyecta un precio medio de 2.898 euros el metro cuadrado, lo que supondría un incremento anual del 4,6%.

Compras más difíciles

La subida de los precios está provocando que el Índice de Accesibilidad de Sociedad de Tasación, que determina el equilibrio entre el precio medio de la vivienda y la capacidad de endeudamiento adecuada para la adquisición de la misma, teniendo en cuenta la renta media de los ciudadanos empleados, continúe con su tendencia descendente y se haya situado al cierre de diciembre de 2023 en 73 puntos, siendo el punto de equilibrio de 100 puntos.

El endurecimiento de las condiciones crediticias no va a evitar, sin embargo, que este año se vayan a registrar cifras de compraventas más que respetables. Según Fotocasa, en 2024 se podrán llegar a registrar más de 450.000 compraventas, lo que supondría una vuelta a la normalidad y a la dinámica habitual del mercado después de que 2023 se vaya a cerrar por encima de las 500.000, uno de sus mejores registros desde 2008.

En lo que respecta a los precios, desde esta web inmobiliaria apuntan a que la continuación de la subida del precio de la vivienda de obra nueva no será una sorpresa debido a la falta de oferta también destacada por Sociedad de Tasación. No obstante, Fotocasa prevé caídas en algunos mercados con menos demanda y con menor atractivo turístico.