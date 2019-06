Vodafone desafía a Trump y utilizará la red 5G de Huawei

España se convierte en el primer país europeo en el que el grupo Vodafone lanza su red comercial de 5G. Sólo faltan cinco días para que la compañía británica lo ponga a disposición de los clientes de la operadora en 15 ciudades y en la que cuenta con Huawei y Ericsson como suministradores de red y con los dispositivos de Samsung, LG y Xiaomi compatibles con la nueva tecnología móvil.

Será el 15 de junio cuando las principales ciudades españolas estén conectadas por 5G. A Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Valencia (en pruebas desde hace varios meses) se le sumarán ahora Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, La Coruña, Vigo, Gijón, Pamplona, Logroño y Santander. En todas ellos se alcanzará inicialmente una cobertura aproximada del 50%.

Tras España, también se ha anunciado la puesta en marcha de la nueva tecnología móvil el 17 de junio en Italia y el 3 de julio en Reino Unido. Así, la operadora ha señalado que habrá 5G en roaming en Reino Unido, Italia y Alemania este verano.

Los teléfonos que comercializará para esta red son de la marca Samsung (Samsung Galaxy S10), LG (LG V50 ThingQ) y Xiaomi (Xiaomi Mi MIX3), no así de Huawei, cuyos terminales no han sido certificados aún, pero que se incluirán una vez que no existan dudas sobre estos terminales, al referirse sin mencionarlo al veto de empresas como Google.

Lo que sí hará Huawei de inicio es actuar como asignado para cada uno de ellos en el país, según ha confirmado el presidente y consejero delegado de Vodafone España, António Coimbra, quien ha descartado que la reciente visita al Reino Unido del presidente de EE UU, Donald Trump, haya influido en los planes de la compañía con Huawei, con la que de momento no desplegará más "core" en tanto no esté aclarado todo el asunto. Vodafone está de momento en la misma situación que hace unos meses: "No ha cambiado nada con respecto a Huawei", ha dicho Coimbra.

El servicio de 5G estará incluido sin coste adicional en todos los nuevos planes de contratos lanzados por la operadora el pasado mes de abril, que ya cuentan con 200.000 líneas y 140.000 clientes, pero no para los clientes de las tarifas anteriores, a los que se invitará a migrar a las nuevas para que puedan disfrutar de las ventajas de la nueva tecnología móvil.

El despliegue se ha realizado sobre la frecuencia de 3,7 Ghz, donde la operadora se adjudicó 90 Mhz en la subasta de espectro realizada el pasado mes de junio. La velocidad de la red es de hasta 1 Gbps en descarga de datos y a finales de año se podrán alcanzar hasta 2 Gbps, multiplicando por diez las velocidades 5G.

El lanzamiento del 5G también irá acompañado de nuevos servicios, como el acuerdo en exclusiva con la plataforma de 'cloud gaming' Hatch, que incluye actualmente más de 160 juegos en el móvil. La compañía ha lanzado una promoción hasta el 30 de septiembre por la que durante el primer año será gratuito para los clientes de las tarifas Ilimitadas Total. Su precio sin promoción es de 6,99 euros al mes.