Vuelve la guerra a los puertos

Guerra en los puertos. Otra vez. Un año después de que la crisis del sector se diera por cerrada, se ha vuelto a abrir la herida. Los estibadores anunciaron ayer que presentarán un preaviso de huelga en todos los puertos españoles «como medida de presión ante lo que consideran una dejación del Gobierno que, de nuevo, sume en la incertidumbre y desestabiliza un sector estratégico», según anunció ayer la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario del sector de la estiba.

Las quejas de la estiba vienen a cuenta del reglamento que desarrolla el real decreto-ley que se aprobó en mayo de 2017 para regular el sector. El Gobierno se comprometió a articular medidas para su reconversión que no pudieron ser incluidas en la ley al no permitirlo la norma europea. Entre las cuestiones que debe recoger el reglamento están las ayudas comprometidas por el Ejecutivo para el plan de prejubilaciones acordado con el colectivo de estibadores. Sin embargo, un año después, el reglamento todavía no se ha aprobado. Los estibadores aseguran que esta circunstancia dificulta que puedan cerrar la aprobación de un nuevo convenio sectorial para adecuarlo a la reforma. Además, se da la circunstancia de que los actuales convenios empiezan a vencer cuando se cumpla el primer aniversario de la reforma, el próximo día 18.

La convocatoria de huelga fue acordada por CETM, CC OO, UGT, CGT y Ciga tras una reunión mantenida en la tarde de ayer. La próxima semana, cuando tengan perfilados los detalles, las organizaciones sindicales anunciarán la duración de los paros y su fecha de comienzo.

Con la convocatoria, los estibadores desoyeron la petición que horas antes les hizo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que les pidió un «poco más de paciencia» y aseguró que la tramitación del desarrollo normativo de la reforma del sector está «en la recta final» y espera aprobarla «cuanto antes». «Generar incertidumbre e inestabilidad en los puertos no ayuda nada y no tiene sentido», declaró el ministro, informa Ep.

De la Serna garantizó que su Departamento sigue impulsando la tramitación del reglamento, de forma que «esta semana o la que viene se mandará al Consejo de Estado para que emita su preceptivo informe y dar así el último paso para su aprobación definitiva en Consejo de Ministros». «No podemos decir cuánto tardará el Consejo de Estado en emitir su informe, pero espero que sea pronto», confió el ministro.

Texto consensuado

El titular de Fomento considera además que todo el sector de la estiba, tanto empresas como patronal, «conocen perfectamente el contenido de la normativa y saben que su tramitación está en la fase final». «Todos ellos sabrán acomodar las negociaciones del nuevo convenio del sector a su aprobación, no tiene que suponer ningún trauma», añadió al respecto. «Todos estamos por sacar adelante cuanto antes el Real Decreto que aprueba el desarrollo normativo y por eso pido ese poco más de paciencia que hace falta para poder aprobarlos sabiendo que en pocos días va al Consejo de Estado», concluyó el ministro de Fomento.

La patronal del sector, Anesco, advirtió hace un par de días de que nuevos periodos de conflictividad laboral «conllevarían efectos muy negativos en el desarrollo de los tráficos portuarios». La patronal cree que el sector de la logística y del transporte «no se puede permitir, de nuevo, las perjudiciales consecuencias que se derivarían de cualquier conflicto colectivo.