Yolanda Díaz abre otra guerra en el Gobierno por la reducción de jornada: "Es muy grave que el PSOE no quiera cumplirla. Que lo explique"

Ni el espíritu navideño suaviza las tensiones más que evidentes entre los socios de Gobierno, cada vez más acorralados por su incapacidad para sacar adelante sus propuestas parlamentarias. El último enfrentamiento lo ha vuelto a protagonizar Yolanda Díaz. Esta vez la carga de profundidad ha ido dirigida contra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a cuenta de la reducción de jornada, que la titular de Trabajo negocia únicamente con los sindicatos CC OO y UGT tras el rechazo de la patronal CEOE.

Ha sido precisamente esta unilateralidad la que Cuerpo ha puesto en duda, además de haber asumido parte del argumentario esgrimido por la patronal para rechazar la propuesta de Díaz. El ministro aseguró el miércoles que el objetivo de la reforma de la reducción de jornada es "que sea ambiciosa pero equilibrada en su diseño. Se debe avanzar en ello lo antes posible, pero también se debe entender que la situación es muy heterogénea, tanto por tipología de empresa como por sector". Por ello, reiteró la necesidad de "acompañar a las empresas para ser capaces de que esta medida se implemente de la forma más eficiente posible y que redunde en un beneficio tanto para los trabajadores como para las empresas. La futura reducción de la jornada debe ser sostenible y que se mantenga en el tiempo, porque no es tanto un tema de entrada en vigor".

Estas palabras, intermedias entre lo que quiere el Gobierno y lo que demandan los empresarios, no han sentado nada bien a Yolanda Díaz, que ha cargado contra el PSOE, en general, y contra Cuerpo, en particular, "por querer incumplir con el acuerdo de Gobierno de reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral en 2025. Es muy grave. ¿Cuál es la razón para no cumplir con el acuerdo firmado sobre la reducción de jornada?", se ha preguntado. "Que el PSOE lo explique". En su diatriba, Díaz ha mandado otro recado a la anterior ministra de Economía, ahora presidenta del BEI, con la que tuvo sonados enfrentamientos en la anterior legislatura. "Pensé que sin Nadia Calviño las cosas iban a cambiar. Pero vemos que hay distintas personas pero los mismos comportamientos", ha explicado en La Sexta. "¿Cómo hacemos política? ¿Engañando a la gente? Prometer cosas e incumplirlas hace que se ensanchen los votos de la extrema derecha".

En mitad de este enfrentamiento, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado para unirse a la polémica agradeciendo a Cuerpo sus palabras y su planteamiento "más colaborativo" frente a los "insultos" de la vicepresidenta primera. "Nunca antes se había intentado desde un Ministerio insultar y descalificar al interlocutor por no sumarse al acuerdo. No es el camino de lo que es un diálogo social". Garamendi ha vuelto a reclamar "que se piense en la economía y no hacer titulares pensando en la política y acusando a la CEOE de ir en contra de las mujeres y los trabajadores. ¿Cómo no vamos a defender a las mujeres? Pensar en la economía es pensar en todos".

Tras casi un año de reuniones en la mesa del diálogo social, el Ministerio de Trabajo dio por cerradas las negociaciones tripartitas tras el rechazo de la patronal a sumarse a una medida que ve perjudicial para la economía y para las empresas, además de que se "pasa por encima de las 4.500 mesas de la negociación colectiva". Para Garamendi, la reducción de la jornada laboral por ley que Gobierno y sindicatos están cerrando supone "una ruptura en directo a través del BOE".

Pese a todo, Díaz ha insistido en que el acuerdo con los sindicatos "es inminente", aunque ha vuelto a evitar la concreción de fechas, pensando tal vez en la debilidad parlamentaria del Gobierno del que forma parte, ya que debe negociar con los grupos parlamentarios para cumplir con este compromiso, y no pasa por el mejor momento de relación con algunos de ellos, como PNV y Junts. Aún así, asegura que esta reforma será aprobada. "Yo lo que prometo, lo cumplo". Díaz dixit.