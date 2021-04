Ayuso consolida sus opciones

Casi en el ecuador de la campaña de las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid la izquierda ha decidido cambiar los goznes sobre los que giraba su estrategia central hace unos días, casi unas horas. Ya no interesa la gestión de la pandemia, y menos todavía el panorama económico de la región. Los estrategas del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos han convenido en que la coraza de la gestión de Isabel Díaz Ayuso es resistente a cualquier embate, y refractaria y robusta a la panoplia de falsedades y manipulaciones que han confeccionado para desgastar a la candidatura popular. Por ese flanco, sus opciones de materializar la alternativa con una mayoría suficiente no solo no han progresado adecuadamente, sino que han involucionado en una regresión ininterrumpida o, en la mejor de las situaciones, se han estancado. El volantazo ha llegado del convencimiento de que una contienda electoral convencional, de argumentos racionales y apelaciones a las necesidades y principios de los votantes, era un espacio yermo. O lo que es igual, la ausencia de un discurso político estructurado que conectara con el sentir y las urgencias de los ciudadanos, de una narrativa madura y democrática, da por supuesto que los electores son poco más que seres no ya influenciables, sino directamente manipulables. Ese giro ha resituado la campaña en los bajos instintos, en la violencia, la confrontación, el enfrentamiento, la revancha, la cólera y el odio hacia esa parte de la sociedad que no acepta o se rebela contra la neurosis de lo políticamente correcto y la superioridad moral. Se ha decidido revisitar o resucitar el añejo y rancio discurso del miedo, con el guerracivilismo y, obviamente, con el fantasmón del fascismo, que es todo aquello que no es izquierda. Cómo influirá ese nuevo empellón de agitación y propaganda, amenazas incluidas en todos los últimos discursos, con el presidente del Gobierno a la cabeza, está por sustanciarse. La encuesta de NC Report, que publicamos hoy, no recoge un cambio notable en las tendencias, sino que reafirma la aritmética demoscópica conocida hasta la fecha. Díaz Ayuso consolida sus notables opciones de victoria, con 60 escaños, que responden a que más de cuatro de casa diez votantes cogerán su papeleta. La suma de los doce parlamentarios de VOX garantizarían una mayoría absoluta para el centro derecha. En la izquierda, el PSOE pierde fuelle y con los 33 escaños se queda en el peor registro desde los comicios de 2019, y Unidas Podemos agudiza su crisis como sigla menos votada. Solo Más Madrid capitaliza algo los últimos días de campaña con una mínima mejoría respecto a los anteriores sondeos hasta los 20 asientos en la Asamblea. En todo caso, la oferta extremista y sectaria de Sánchez, Iglesias y Errejón no pasaría de los 64 escaños, ocho por debajo de las opciones más respaldadas. Para Ciudadanos, el porvenir se complica, pues, por segunda ocasión consecutiva, el estudio demoscópico concluye que no logrará representación. Con esta composición de fuerzas, cabe esperar una recta final crispada en la que Díaz Ayuso hará bien en no caer en provocaciones ni distracciones.