Últimos 8 días para la cita con las urnas en la Comunidad de Madrid y, de momento, la derecha mantendría la mayoría absoluta, encabezada por el PP y sus 60 escaños y el apoyo, aún necesario, de los 12 que lograría Vox. Y sin Ciudadanos, eso sí, que por segunda semana la encuesta de NC Report para LA RAZÓN le deja fuera de la Asamblea de Madrid al no conseguir el 5 por ciento mínimo para lograr representación. Sin embargo, el sondeo muestra otros datos destacables, como que el PSOE cae hasta su peor resultado desde las pasadas elecciones de mayo de 2019, que el PP se frena por primera vez en dos años de escalada, que Más Madrid ha salido reforzada tras los dos debates de la pasada semana (el «tranquilo» de Telemadrid y el bronco y polémico de la cadena Ser) o que el bloque de la izquierda gana posiciones mientras el de la derecha cae. Es, la de Mónica García, la única formación que mejora sus resultados en la última semana y gana dos escaños, manteniéndose en los 20 de los comicios celebrados hace dos años.

Sin contar a Ciudadanos y su cada vez más segura desaparición de la Puerta del Sol, el PSOE tampoco está para demasiadas celebraciones, pues desde las anteriores autonómicas se mantiene en caída libre. Tanto, que de los 884.218 votos de 2019 (27,3 por ciento) pasaría a 775.207 (23,5 por ciento). Y de los 37 escaños a los 33 actuales que vaticina la encuesta, uno menos incluso que en el sondeo de la pasada semana. Es el peor resultado de los socialistas madrileños en estos prácticamente dos últimos años.

A día de hoy, la formación de Ángel Gabilondo, que pasó sin pena ni gloria por ambos debates electorales (aunque dejó ese ofrecimiento a Pablo Iglesias de sumar fuerzas) logra conservar al 70,1 por ciento de su electorado de 2019, pero ve como, por ejemplo, el 11,1 por ciento (98.000 electores) optará en esta ocasión por no acudir a las urnas. O como un 10,5 por ciento de los que confiaron en los socialistas hace dos años (93.000) ahora elegiría la papeleta de Ayuso. Además de otros 39.000 ex votantes que ahora apoyarán a Más Madrid.

El PP frena su escalada

Un diputado también se deja en apenas siete días el PP de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, los populares vienen de crecer sin parones desde aquel 25 de mayo de 2019 y de los 30 diputados de entonces han subido hasta los 60 de esta última encuesta. En estos últimos siete días, respecto al sondeo anterior, han perdido, además de ese escaño, 1.974 votos (0,3 puntos).

Una formación que se sitúa como favorita en todas las franjas de edad, salvo entre los más jóvenes, donde es la cuarta opción. Y que es, además, la que más votantes logra fidelizar respecto a los anteriores comicios: el 91,9 por ciento. Eso sí, manda a 39.000 de sus ya exfieles a Vox y otros 17.000 a la abstención. Y destacable también es el hecho que de los 342.000 nuevos electores, el 33,3 por ciento (uno de cada tres) apunta que votará al PP el próximo 4-M.

Ayuso aún está a 9 escaños de la mayoría absoluta, la cual tendría asegurada sumando los 12 que logra Vox. A la formación encabezada por Rocío Monasterio no le han afectado ni para bien ni para mal los dos debates de la semana pasada, ni siquiera el del viernes en la radio, cuando protagonizó un duro enfrentamiento con Pablo Iglesias (el sondeo de NC Report se ha elaborado entre el 21 y el 24 de este mes). En todo caso, lo ha rentabilizado levemente en esta última semana, en la que gana 24.626 votos y 0,7 puntos, manteniendo esos 12 diputados de hace siete días o de las pasadas elecciones.

Ciudadanos, fuera de la Asamblea

PP y Vox serían, por tanto, los únicos representantes de la derecha en la Asamblea madrileña, pues si se cumplen las previsiones de los últimos sondeos, Ciudadanos desaparecería de la Comunidad de Madrid. Ahora, el objetivo de los naranjas no es otro que sobrevivir. Y es que en la Comunidad de Madrid no pintan demasiado bien las cosas para el partido de Inés Arrimadas y su candidato, Edmundo Bal, que ven como en prácticamente dos años, desde las elecciones de mayo de 2019, se han dejado en el camino 537.575 votos, el 85,34% de lo que obtuvieron en dichos comicios. Desde ese día no han parado de perder simpatizantes, hasta tal punto que solo en la última semana la sangría ha sido de 65.066 votos.

Es la segunda semana que la encuesta de este periódico vaticina la salida de Ciudadanos de la Puerta de Sol, otorgándoles un insuficiente 2,8 por ciento de los votos, muy lejos de ese cinco por ciento mínimo para poder contar y tener representación. Entre el sondeo del pasado día 18 y éste han perdido dos puntos. Y desde las autonómicas de 2019, casi 17.

Unos datos que Bal tendrá que intentar remontar en esta última semana antes de las elecciones para así no intensificar más la crisis que vive el partido, que se ha convertido ya en el que menos fieles consigue mantener de todos: sólo conserva al 11,6% de los que confiaron en ellos. De hecho, es la última opción en todos los grupos de edad.

Derecha vs. izquierda

Con estos datos, la derecha madrileña quedaría reducida a dos partidos (PP y Vox) que suman 72 escaños, poder de sobra para que Ayuso mantenga el Gobierno en la Comunidad de Madrid. Eso sí, es un escaño menos que la pasada semana.

En el otro espectro, la izquierda crece hasta los 64 diputados (uno más en los últimos siete días), entre otros motivos aupada por el impulso de Mónica García y su Más Madrid. Ha sido quizás la candidata que mejor parada ha salido de los dos debates y su formación es la que más gana de todas en apenas una semana: dos escaños y 58.486 votos, hasta situarse en los 20 diputados, los mismos que logró en las elecciones de 2019. Prácticamente, calca los resultados de hace dos años. Es más, si la semana pasada un 62,8 por ciento de sus votantes aseguraba que volvería a apoyar su lista, ahora es ya el 74,4 por ciento. Eso sí, un 13,7 por ciento (65.000 electores) elegiría ahora a Podemos. También es la opción preferida por los electores más jóvenes, los de entre 18 y 29 años.

Por último, Unidas Podemos mantiene los datos de la última semana sumando 1.554 nuevos votos, aunque llevaba varias en ligero descenso. De momento, los de Pablo Iglesias no han rentabilizado los debates y se sitúan con 11 escaños, cuatro más que en 2019, cuando se hizo con siete sillones de la Asamblea de Madrid. Unas cifras, las de PSOE, Más Madrid y Podemos que siguen sin llegar a los deseados 69 escaños. A una semana de la cita con las urnas están a ocho de la derecha.

Ocho días en los que los candidatos deberán dar todo para cumplir diferentes objetivos, entre los que destaca la titánica misión por no desaparecer de Cs o el anhelo de gobernar en solitario del PP. En la izquierda, tratarán de movilizar a todos los indecisos que un día confiaron en ellos para tratar de superar a la derecha y arrebatarles la Puerta del Sol por primera vez desde 1995.