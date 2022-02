El submarino: Lío francés en Madrid

La delegación francesa, con Marine Le Pen en cabeza, ha protagonizado momentos tensos en la cumbre organizada por Vox. Con una crisis político-familiar en marcha (la sobrina, Marion Marechal, ha apoyado la candidatura de Eric Zemmour), la líder del RN no ganó para tragar sapos. Por un lado, tuvo que ver cómo el representante enviado por Fratelli d’Italia era Vincenzo Sofo, marido de Marion. Y por si no tuviera bastante, hubo tensiones internas cuando el vicepresidente del grupo parlamentario del RN, Nicolas Bay, también en Madrid, no quiso cerrar la posibilidad de pasar a la candidatura de Zemmour.