El submarino: Aguilar rompe el carné de Vox

La ex eurodiputada de Vox, Mazaly Aguilar, que a fuerza de trabajo había conseguido ganarse el respeto de las organizaciones agrarias (incluidas las menos cercanas ideológicamente) por su defensa del campo español, se ha dado de baja del partido que contribuyó a fundar en su momento, estando incluso entre los primeros carnés. Como es habitual en Vox, si te he visto ni me acuerdo por parte de la dirección nacional, incluido su presidente, Santiago Abascal.