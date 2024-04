El submarino: El día después de Puigdemont

La guerra civil «indepe» continúa más viva que nunca, en particular desde que Carles Puigdemont se postulara como candidato. La tensión es cada vez mayor a medida que se acerca la campaña electoral y el entorno del ex president vigila de manera estrecha los movimientos internos en Junts. Los fieles de Puigdemont creen haber detectado una campaña «discreta», apoyada por entornos de ERC, para aupar a algún díscolo de Junts sí aquél no consigue su objetivo.