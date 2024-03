El submarino: La soledad de Errejón

El ex fundador de Podemos Íñigo Errejón notó lo que es la soledad política días atrás, en Murcia, cuando acudió a unas reuniones preparatorias del lanzamiento de Sumar en dicha Región. Y es que no hubo representantes de IU y PCE, pese a formar parte de la coalición yolandista, por desavenencias con el reparto de cuotas. Sumar, lo que se dice sumar, no suma mucho.