La covid-19 no aumenta la tasa de abandono escolar

Se está debatiendo mucho cómo puede afectar la crisis del COVID-19 en la educación. Los datos publicados en la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2020 ofrecen un primer indicio del impacto de los más de cinco meses que llevan los alumnos españoles sin asistir presencialmente a los centros educativos. Los datos de la EPA permiten conocer la tasa de abandono educativo temprano, uno de los indicadores más importantes de la UE en sus objetivos de formación y educación: jóvenes de 18 a 24 años que no han completado la educación secundaria de segunda etapa (Bachillerato, FP Media o FP Básica) y no siguen ningún tipo de formación. En 2019, la tasa de abandono educativo en España fue el 17,3%, lo que nos convierte en el país de la UE (10,3%) con más jóvenes sin estudios de secundaria superior. El registro del 17,3% de 2019 hace presagiar que nuestro país no va a cumplir con el objetivo de abandono que estableció la Comisión Europea en 2020, del 15,0%. Los datos del segundo trimestre de 2020 muestran que la tasa de abandono en España ha disminuido hasta el 16,5%, por debajo del 17,3% de 2019 y también inferior al 17,1% del primer trimestre de 2020. Los primeros datos apuntarían, por tanto, a qué la crisis del COVID-19 no ha aumentado la tasa de abandono temprano y que, de hecho, España continúa con su senda de gradual y lenta corrección de su principal problema educativo. Esta reducción del abandono se ha producido por el aumento de jóvenes en formación. En los próximos trimestres se podrá comprobar si este incremento en la formación se termina traduciéndose en una mayor titulación en niveles post-obligatorios (Bachillerato, FP Media o FP Básica) y se consolida esta primera reacción positiva de la educación española a la crisis del coronavirus. Los datos por Comunidades trimestrales tienen más margen de error que los datos para el conjunto de España (es por eso que la tasa de abandono en un año es la media de sus 4 trimestres, para reducir ese margen de error). Aún con esa cautela, la tendencia bajista del abandono se extiende a una mayoría de comunidades. Destacan Cantabria, Asturias y Madrid que, aun partiendo de tasas bajas, han logrado seguir disminuyendo el abandono en estas difíciles circunstancias.