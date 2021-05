Celaá sobre el récord de aprobados en Bachillerato: “los alumnos han estudiado más porque tenían miedo”

El año de la pandemia parece haberse convertido en el más fructífero para los alumnos, especialmente los de Bachillerato, que acabaron el curso pasado con un 8% más de aprobados que el año anterior, según ha confirmado la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá. Ese buen desempeño de los estudiantes se tradujo también en un mayor número de aprobados en la universidad. “La mejora de los resultados del 8% fue refrendado por las universidades”, ha sentenciado. “Era un año de pandemia y los alumnos estudiaron porque tenían miedo, no sabían lo que iba a pasar”, dijo la ministra tras concluir la rueda de prensa.

Pero también insistió en que “no hay polémica por la Ebau del año pasado, España planteó una prueba presencial cuando otros países decidieron no hacer prueba alguna”, dijo a pesar de que algunas comunidades autónomas se han quejado de la desigualdad de la prueba dependiendo de la comunidad en la que el alumno viva.

La Ebau/ Evau o selectividad de 2020 fue también la que tuvo más aprobados que nunca. Los alumnos obtuvieron un notable de media. Así, según los datos del INE, el 91,17% de los estudiantes que realizaron la prueba la superaron. Y en eso tiene que ver con que la mayor opcionalidad en las preguntas del examen sirvió para compensar los efectos de la pandemia.

Mientras, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha detallado que se está estudiando la posibilidad de que los profesores que acudan de manera presencial a la EBAU puedan vacunarse contra la Covid-19, ya que no hay ningún plan específico de vacunación para el profesorado universitario, a diferencia de lo que ha ocurrido con los de formación no universitaria.

De momento, los exámenes finales de junio en las universidades y de la EBAU se harán de manera presencial y con medidas sanitarias.

En lo que respecta a cómo se desarrollará el próximo curso universitario aún no hay una decisión definitiva tomada. “No sabemos cual va a ser la situación de la pandemia, depende de la variante india y de la disciplina social. La mascarilla la vamos a llevar, se van a mantener las distancias y las ventanas ser van a abrir. Vamos a mantener esta precaución porque la pandemia no se ha acabado”, ha dicho Castells. No obstante, en agosto habrá una nueva reunión con los rectores y las autonomías para concretar las medidas a tomar.