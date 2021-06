Selectividad: las carreras más demandadas

Los estudiantes de todo el país están a punto de enfrentarse a uno de los exámenes más importantes de su vida: la selectividad. Según los resultados que obtengan, podrán acceder o no a las carreras que desean. Será la segunda Evau que se celebre desde que la COVID-19 llegara a nuestras vidas, y no se prevén grandes cambios respecto a la anterior. Tampoco parece que las notas de corte de las carreras vayan a subir, aunque no es de extrañar puesto que la selectividad del año pasado fue una de las más multitudinarias de la historia. Al haber tanta demanda, subieron prácticamente todas las notas de corte. Este año no se presentarán tantos estudiantes, por lo que no se esperan nuevas y significativas subidas.

La pandemia de la COVID-19 ha provocado, entre otras muchas cosas, que los estudiantes se interesen más por los estudios de la rama de Ciencias de la Salud. Según datos publicados por el Ranking CYD, el mayor ranking de universidades españolas, el año pasado se incrementó un 44% la demanda para cursar Medicina en las universidades públicas. En el curso 2019/2020, 44.589 estudiantes solicitaron acceder a esta carrera, mientras que el curso pasado, el número llegó hasta los 64.164. También aumentó en un 30% la cifra de alumnos que quiso estudiar Enfermería. Al subir la demanda, también lo hicieron las notas de corte. El año pasado, la note de corte para estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid se cerró en un 13,426 sobre 14. El último estudiante que entró a Enfermería en esta misma universidad lo hizo sacando un 12,330.

Ingenierías de software

Este año se espera que esta nueva tendencia provocada por la pandemia se mantenga, sin que se queden atrás los estudios relacionados con las ingenierías y las ciencias jurídicas. Una titulación preferida por los alumnos es la del Grado de Ingeniería de desarrollo de software: Computer Entrepreneurship Bachelor (CEB), del Inmune Institute, centrado en el desarrollo del software, las aplicaciones, la ciberseguridad , la inteligencia artificial y, además, enfocado 100% en la empleabilidad.

Precisamente la elección de una carrera en función de la empleabilidad es otra consecuencia de la pandemia. La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha publicado un consultorio en el que se afirma que el 81% de los estudiantes elegirá la carrera en función de las salidas profesionales que esta tenga. Carmen Palomino, directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa, señalaba que la incertidumbre que se vive a nivel económico y las altas cifran de paro juvenil pueden estar detrás de esta corriente. Los siguientes puntos que más valoran los estudiantes a la hora de elegir una titulación son las buenas instalaciones que tenga la universidad y las becas que esta ofrezca.

Otro punto revelador de este estudio es que para el próximo curso, por primera vez, se observa un descenso en las intenciones de los jóvenes de estudiar fuera de casa. Un 76% de los estudiantes pretende ir a la universidad en su misma provincia de residencia. Carmen Palomino relaciona esta tendencia con el auge de la educación virtual y la situación de pandemia por coronavirus que aun perdura en el país.

Carreras con más empleo

En relación a la empleabilidad y según el Informe Infoempleo Adecco, las titulaciones que mayores ofertas de trabajo generan son las de Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Industrial e Ingeniería Informática. La primera de ellas se establece, un año más, como la carrera con más salidas profesionales en España, puesto que el 10,6% de las ofertas de empleo que piden estudios universitarios están destinadas a personas que tienen el título de ADE.

Despues de estas, en la lista de carreras con más empleabilidad aparecen tres dobles grados: Administración de Empresas y Derecho; Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos; y Comercio y Marketing. A continuación estarían estudios relacionados con la rama de salud, como Enfermería, Medicina o Biomedicina; y también Economía, Ingeniería Mecánica e Igeniería Electrónica Industrial. En los últimos puestos de la lista, con los índices más bajos en empleo, aparecen carreras de Humanidades, entre las que se encuentran Periodismo, Ciencias Políticas, Historia, y Artes y Humanidades. En el informe también se indican las comunidades autónomas que tienen mayores tasas de empleo para universitarios. En la cabeza de la lista se sitúa la Comunidad de Madrid, a la que le siguen Cataluña y el País Vasco.