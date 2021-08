Bigdata y aprendizaje con la covid-19

Según un análisis novedoso de los datos de búsquedas en tiempo real de Google Trends y Google Classroom en España, el surgimiento de la crisis sanitaria condujo a un incremento muy generalizado del uso de recursos educativos digitales hasta triplicar las búsquedas de aplicaciones online. Desde el surgimiento de la pandemia ha habido un importante aumento del uso de las aplicaciones en red con fines educativos durante el cierre de los centros educativos, llegando a una intensidad que no se habría alcanzado de otra forma, al menos, hasta 2022.

Pero a diferencia de lo observado por otros análisis en lugares como Estados Unidos, en España no se aprecia divergencia en la búsqueda de herramientas educativas digitales por nivel de renta, al menos en aplicaciones de libre acceso.

De hecho, las localidades con menor renta per cápita han experimentado un mayor crecimiento en la búsqueda de Google Classroom, la herramienta digital educativa más utilizada, que los municipios con mayor renta per cápita. Cabe apuntar que este resultado no excluye la posibilidad de que sean las familias más favorecidas de los municipios con menor renta per cápita las que más hayan reaccionado al cierre de los centros educativos, volcándose en el uso de aplicaciones educativas para compensar la ausencia de clases presenciales.

Asimismo, se aprecia una importante reducción en la intensidad de búsqueda de recursos educativos según se acerca el final del curso 2020/21 y se aleja el cierre de los colegios decretado en marzo de 2020. En términos de política educativa y de desarrollo aparecen claras implicaciones de actuación. Estos datos resaltan la importancia que presenta la inversión en infraestructuras digitales para el desarrollo y cohesión social de un país. Entre los estímulos fiscales que se podrían llevar a cabo se debería incluir proporcionar portátiles y subsidiar la conectividad del hogar a estudiantes de bajos ingresos, unido a una formación en educación online tanto a estos alumnos como a los docentes.

Además, las tutorías en pequeños grupos de 5 o 6 alumnos podrían ser muy útiles para recuperar parte del aprendizaje perdido, pues es una de las medidas para las que existe evidencia empírica rigurosa que muestra su efectividad. Y la disminución de la ratio alumnos por clase que se ha producido en este curso también puede tener efectos positivos a largo plazo a través de la mejora que proporciona en las habilidades no cognitivas –como perseverancia, determinación, motivación, resiliencia– en los estudiantes. (EsadeEcPol)