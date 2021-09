Nueva edición del Máster en Decoración e Interiorismo líder del sector

Para Raquel Simón, fundadora y directora de la Escuela, “está pensado para personas que no disponen de cuatro años, pero que tienen una gran determinación para formarse en su profesión soñada”

Al finalizar el Master, los alumnos están plenamente habilitados para el ejercicio profesional, después de una intensa formación que oscila entre los cuatro y los doce meses según la modalidad elegida

Escuela Madrileña de Decoración comienza en septiembre la decimotercera edición del Máster en Decoración e Interiorismo + 3D en su modalidad mixta (presencial y online) de cuatro meses de duración, existiendo la posibilidad de cursarlo 100% online con 1 año de duración. Adscrito a la Universidad Europea, el Máster se consolida así como la formación intensiva líder y más demandada, tanto por el número de alumnos como por la calidad de una formación orientada al empleo, además del prestigio del claustro, todos acreditados profesionales de la decoración y el interiorismo, con amplio conocimiento de las últimas herramientas y programas digitales.

Apto para todos los perfiles y sin necesidad de formación previa, después de unos meses de exigente formación, los alumnos están plenamente habilitados para el ejercicio profesional, como lo demuestra la constante demanda de profesionales formados en la Escuela en un sector que no deja de crecer.

Para Raquel Simón, fundadora y directora de Escuela Madrileña de Decoración, “el éxito de esta nueva edición nos satisface enormemente, pues nos confirma como la escuela de referencia, por el alto número de alumnos que confían en nosotros para cumplir su sueño y hacer de la decoración y el interiorismo su forma de vida. Todo el claustro de profesores asumimos una gran responsabilidad y no queremos engañar a nadie: es necesaria una gran dedicación durante el tiempo que dura la formación (cuatro meses en semipresencial y doce meses en online) pero la recompensa merece la pena. Gracias a la completa formación impartida, nuestros alumnos pueden incorporarse al finalizar el Master a estudios ya existentes o crear su propio negocio”.

Una de las aulas en que se imparte el máster de forma presencial FOTO: La Razón (Custom Credit)

Fundadora del Máster hace trece años para satisfacer su propia demanda de formación, Raquel Simón ha creado “la formación que a mí me hubiera gustado seguir, y no existía, cuando quise dar un giro a mi vida profesional y dedicarme a mi profesión soñada, la decoración y el interiorismo. Por eso, por mi propia trayectoria vital, es una formación para personas que no disponen de cuatro años para formarse, pero que tienen una determinación mucho mayor que en sus primeros años de su juventud. Es un orgullo poder acompañarlas en esa transformación que a menudo es también personal, formarlas y ver luego que han hecho de esta maravillosa profesión su forma de vida,”

Además del Máster, que concluye con la entrega de un proyecto fin de master, en la Escuela pueden seguirse otras formaciones, de menor duración, abiertas a otros perfiles y necesidades. Entre otras, Curso de Decoración Profesional, Curso de Iniciación a la Decoración, Experto en Home Staging o en Herramientas 3 D.

La metodología de aprendizaje de la Escuela está inspirada en los programas formativos más innovadores de Estados Unidos, que permite a los alumnos adquirir las competencias para convertirse en interioristas y decoradores. Además, el centro cuenta con una activa Bolsa de Empleo y un Taller de Emprendimiento, que imparte personalmente la propia Raquel Simón. Desde su fundación hace trece años, por sus aulas han pasado más de 3.000 alumnos. Una prueba más de la calidad de la formación es que los trabajos de muchos de ellos aparecen publicados en las páginas de las más conocidas revistas de decoración.