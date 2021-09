Coca-Cola puede ofrecer el mejor Minute Maid por su apuesta en Business Analytics

Sociedad

En el año 2013, Bloomberg realizó una investigación que dio la vuelta al mundo. El periodista Duane Stanford llegó a la conclusión de que el verdadero secreto de Coca-Cola no era la receta mágica de su bebida, sino el Libro Negro (Black Book) de su zumo de naranja. En 1960, Coca-Cola compró Minute Maid, la famosa marca de jugo de frutas. Desde entonces, la multinacional se propuso ofrecer el mismo zumo durante los 12 meses del año.

A diferencia de un refresco, cuya elaboración sigue un patrón químico automatizado, el zumo de naranja natural depende de muchos factores. Es mucho más fácil ofrecer la misma Coca-Cola durante los 365 días del año que un zumo de naranja, cuyas propiedades pueden verse alteradas por razones naturales. Después de invertir mucho tiempo y dinero (114 millones de dólares en construir una fábrica en Auburndale), Coca-Cola consiguió desarrollar una estrategia de Business Analytics lo suficientemente potente como para garantizar al consumidor la confianza de adquirir el mismo zumo de naranja independientemente de la temporada del año. Elaboraron un Libro Negro en el que registraron más de 600 sabores diferentes de naranja, las preferencias y los hábitos del consumidor. Tuvieron que analizar hasta un quintillón de variables para predecir la naturaleza, incluyendo el grado de acidez y dulzura deseado, pero también los patrones medioambientales y el ciclo de rendimiento de los cultivos. De esta manera, aseguraban desde Coca-Cola poder adaptar la producción de su zumo de naranja en menos de 10 minutos si se producía un temporal, una sequía o un cambio meteorológico imprevisto. Todo para mantener el mismo sabor.

El caso de Coca-Cola y Minute Maid es un ejemplo perfecto de Business Analytics, que consiste básicamente en la recopilación de información y datos para implementar estrategias y metodologías adaptadas a cada negocio. Algo que en 2013 podía ser innovador, más viniendo de Coca-Cola, pero que en 2025 será una realidad consolidada, ya que la inversión en Business Analytics estará cerca de los 150.000 millones de dólares. Esto es, un crecimiento de casi el 27% con respecto al año 2016.

En un ecosistema superpoblado de datos es necesario recopilarlos, pero más aún saber interpretarlos. No sirve de nada recabar información si esta no se puede comprender. Por esta razón, la formación de los profesionales en Business Analytics es clave para perfeccionar las tres funciones básicas: descripción, predicción y prescripción. Andrés Raya, director del porfolio de programas de Esade y profesor del Executive Master in Business Analytics (EMIBA) de Esade, hace hincapié en la importancia de los datos en nuestros tiempos: “Hay que saber interpretar los datos históricos para identificar tendencias, para predecir el futuro y las consecuencias de nuestras decisiones, y también para guiar y determinar cuál es el mejor escenario de decisión”.

Estas tres aristas fueron las que tuvieron en cuenta en Coca-Cola para enfocar su estrategia de Business Analytics para potenciar la presencia de Minute Maid en el mercado. Recopilar toda la información de la fruta en cuestión, la calidad del cultivo y el impacto medioambiental en su sabor. A partir de la interpretación de esos datos pudieron predecir lo que podría pasar en el futuro cercano, y distinguir qué tipo de decisiones eran las mejores para obtener el máximo beneficio, que al fin y al cabo dependía de poder ofrecer un producto fiable los 365 días del año.