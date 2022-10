La internacionalización de la Universidad a través de la tecnología reúne a más de 400 expertos de 42 países en la CEU UCH, sede de la IVEC 2022

Desde hoy y hasta el próximo viernes, 28 de octubre, la CEU UCH acoge la cuarta edición de la International Virtual Exchange Conference IVEC 2022. Más de 400 asistentes de 42 países, especialmente de Estados Unidos, España, México, Reino Unido, Alemania, Brasil y Canadá, presentan en estos tres días más de 60 propuestas de innovación docente para aplicar las posibilidades de la tecnología a la internacionalización de la formación universitaria. Coincidiendo con este foro, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha celebrado esta mañana en la CEU UCH la reunión del subgrupo de trabajo “Internacionalización en Casa”, que ha contado con dos invitados expertos en Virtual Exchange como metodología universitaria.

El director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministerio de Universidades, Alfonso Gentil; el secretario ejecutivo del Grupo de Internacionalización y Cooperación de la CRUE, Carles Padilla; y el rector de la CEU UCH, Vicente Navarro de Luján, han inaugurado esta mañana las sesiones de la IVEC 2022.

Virtual Exchange, para formar universitarios

A través de más de 65 ponencias, 31 pósteres, 6 workshops y 6 sesiones especiales, este foro permitirá poner en común, por parte de estudiantes, profesores y responsables académicos, diversas experiencias de éxito en el ámbito del ‘virtual exchange’. Esta metodología para la formación universitaria permite participar en equipos integrados por estudiantes de distintos países, conectados online para resolver un reto, un caso o diseñar un proyecto conjunto en torno a una materia o asignatura común. La colaboración entre universitarios de distintas culturas, reunidos digitalmente en sesiones formativas simultáneas, como los Collaborative International Learning (COIL), convierten a estos formatos de intercambio virtual en experiencias de formación internacional, sin que sea necesario trasladarse a otro país.

Desde 2019, la CEU UCH ha celebrado más de 50 COILs, lo que la convierte en una de las Universidades españolas pioneras en la implantación de este formato. Profesores y estudiantes de esta universidad, en la que se forman alumnos de más de 90 nacionalidades distintas, presentan en la 4th IVEC 2022 algunos formatos innovadores que han puesto en práctica en los últimos cursos. Junto a las ponencias y comunicaciones, hay varias sesiones especiales como los COILogues y las Cultural Challenges & Opportunities, en los que se tratan aspectos académicos desde múltiples perspectivas geográficas, teniendo en cuenta la realidad y el contexto de cada continente.

En total, más de 470 participantes de universidades de todo el mundo asisten a la IVEC 2022, de los cuales más de 300 lo hacen presencialmente en la sede de la CEU UCH y el resto, conectados digitalmente a las sesiones. Entre los asistentes hay profesores, responsables universitarios y gestores académicos interesados en promover nuevas metodologías formativas multiculturales a través de la tecnología, así como estudiantes que comparten su experiencia de participación en este tipo de formación innovadora e internacional. Las comunicaciones admitidas por el comité organizador serán publicadas en un número especial de la revista Journal of Virtual Exchange.

Formación más internacional, híbrida y sostenible

La conferencia inaugural de la 4th IVEC 2022 ha corrido a cargo de Federico Juárez, senior innovation developerde la CEU UCH, en torno a la importancia de las metodologías innovadores para el futuro de la educación. Y el viernes clausurará las sesiones la directora ejecutiva de la Association of International Education Administrators (AIEA), Darla K. Deardorff, que abordará las tendencias en la formación de competencias interculturales en la educación superior. Como principal partner tecnológico, intervendrá en la IVEC 2022 el presidente de LG, Jaime de Jaraíz, que analizará las claves de la educación del futuro, más híbrida y sostenible. LG es el sponsor principal de la conferencia, junto a otros colaboradores como FIU COIL (Florida International University), el Global Business Center de la Foster School of Business de la Universidad de Washington, Orange Thinking y eTwinz. Durante el congreso se presenta también el libro The Guide to COIL Virtual Exchange por tres de sus autores, Jon Rubin,Stephanie Doscher y Sarah Guth, reconocidos especialistas en la materia desde hace más de quince años.

Reunión CRUE sobre internacionalización

Previamente a la inauguración de la IVEC 2022, la CRUE ha celebrado también en la CEU UCH la reunión de su subgrupo de trabajo sobre “Internacionalización en Casa”, integrado por 42 universidades españolas. La sesión ha estado presidida por Reyes Alejano, vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de Huelva (UH) y coordinadora del Grupo de Trabajo de Internacionalización de CRUE; Raúl Martín, vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y presidente del subgrupo de “Internacionalización en Casa”; Alfonso Díaz Segura, director corporativo de Internacionalización de la Fundación Universitaria San Pablo CEU; y Chirag C. Sheth, vicerrector de Internacionalización de la CEU UCH.

La reunión del subgrupo de la CRUE “Internacionalización en casa” se ha celebrado hoy en la CEU UCH, coincidiendo con la IVEC 2022. FOTO: CEU La Razón

A la reunión del subgrupo de la CRUE han sido invitados Sandra Julieth, de la Universidad Católica de Manizales, en Colombia, y Eva Haug, de la Amsterdam University of Applied Sciences, que han compartido con los representantes de las universidades españolas su experiencia en el ámbito del Virtual Exchage.

Sobre la IVEC

Las universidades y entidades internacionales fundadoras del IVEC, que integran su comité directivo y han designado a las Universidades CEU como organizadoras de su cuarto congreso en la CEU UCH, son las estadounidenses DePaul University of Chigaco, University of Washington Bothell, Drexel University de Filadelfia y la East Carolina University; la Universidad de Monterrey, en México; y la Durban University of Technology, en Sudáfrica, junto a dos organizaciones internacionales universitarias: UniCollaboration, the European Telecollaboration Consortium; y FAUBAI, Brazillian Association for International Education.