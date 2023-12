El pesimismo de los más listos de la clase: "La educación está en la UCI"

La Facultad Invisible, asociación que aglutina a los galardonados con el Premio Nacional de Excelencia Académica Fin de Carrera, ha calificado de "pésimos" los resultados obtenidos por España en el Informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos (PISA) 2022, publicado esta semana por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Tras analizar los resultados del Informe PISA 2022 , en el que el rendimiento de los alumnos españoles ha caído y se ha obtenido el peor resultado de la historia en Matemáticas , además de malos resultados en Lectura y Ciencia, los galardonados en el sistema educativo universitario español han mostrado su preocupación, destacando que la mala puntuación de España demuestra que "el modelo pedagógico que se lleva aplicando décadas, antesala de lo que llegará y ya llega a las universidades, no funciona".

"Creemos que se ha creado una falsa dialéctica entre saber y ser competente y, ley educativa tras ley educativa, el conocimiento ha sido relegado a un segundo plano", señalan. Precisamente, muchos de los Premios Nacionales han expresado su sentir tras los resultados obtenidos por los alumnos españoles con expresiones como "desasosiego", "tragedia" o "esto es sólo el principio de un sistema que penaliza el esfuerzo o el conocimiento".

La asociación, cuyo núcleo fundacional son personas que han sido galardonadas con el Premio Nacional de Excelencia Académica Fin de Carrera que concede el Gobierno, considera que la educación "debe constituir el pilar fundamental de una sociedad que pretenda ser libre y democrática". Para la Facultad Invisible, el sistema educativo "debe buscar la excelencia, potenciando al máximo las capacidades de los alumnos, aportándoles herramientas que les permitan acceder al mercado laboral y dotándolos de conocimientos y cultura para que se desarrollen en plenitud".

"Creemos, además, que sin una base de conocimientos sólida que incida en la capacidad interpretativa y fomente un espíritu crítico racional, la ciudadanía no puede ejercer libremente sus derechos democráticos, menos aún en un panorama como el actual, en el que resulta cada vez más complejo discernir entre la verdad y la mentira", añade la asociación. Conscientes de que los problemas "son muchísimos" y las soluciones "no son fáciles", entiende que "seguir insistiendo" en el mismo modelo educativo que ha llevado a España a estos resultados "no parece la mejor opción".

Ante este "dramático escenario" , la Facultad Invisible pondrá en marcha un Comité de Trabajo de Urgencia titulado 'Informe PISA: propuestas y soluciones', donde se integrará un grupo de expertos de la asociación, entre los que se encuentran profesores de todos los niveles, para analizar desde un punto de vista consensuado y objetivo la, a su juicio, "alarmante" situación educativa en la que se encuentra España con el fin de realizar propuestas operativas para que la educación española "salga de la UCI".