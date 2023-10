Un profesor de TikTok descubre la innovadora "chuleta" de su alumno

En un nuevo vídeo que ya acumula más de 690.000 visualizaciones en la plataforma de TikTok, Álvaro Patón, un carismático profesor de primaria y popular influencer con más de 400.000 seguidores, ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al revelar un asombroso episodio en su aula.

El vídeo comienza con Álvaro, conocido por su enfoque fresco y entretenido para la enseñanza, explicando cómo un estudiante le pidió que revisara un estuche. Según el propio profesor, "Hoy me ha cogido un alumno y me ha dicho: 'Profe, tienes que ver esto'. Me he quedado sin palabras".

Lo que Álvaro encontró en el estuche del estudiante fue nada menos que un teléfono móvil cuidadosamente camuflado. El fondo de pantalla del dispositivo simulaba ser una serie de bolígrafos más en el estuche, pero lo que se escondía en su interior dejó a todos atónitos. El teléfono albergaba una "chuleta" digital que el estudiante aparentemente utilizaba para copiarse en los exámenes.

Álvaro, sorprendido y un tanto incrédulo, describió la situación diciendo: "Es otro nivel completamente de chuleta, no tiene ningún sentido". El profesor expresó su asombro ante la ingeniosidad del estudiante al disfrazar un teléfono móvil como parte de su material escolar.

La capacidad de Álvaro para conectar con sus alumnos y mantener un enfoque lúdico en la enseñanza es lo que ha hecho que su presencia en TikTok sea tan popular. Sus vídeos se convierten rápidamente en un tema de conversación en las redes sociales, y los usuarios de TikTok no dejan de elogiar su habilidad para crear un ambiente de aprendizaje interesante y divertido.