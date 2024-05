La Universidad adaptada al mundo profesional

A pesar de la gran variedad de Universidades y ofertas académicas que existen hoy en día en nuestro país, en forma de grados, dobles grados, másteres oficiales o títulos de posgrado, los centros educativos de educación superior se enfrentan al reto de ayudar a los estudiantes a que su incorporación al mercado laboral sea lo más rápida posible y les permita desarrollarse dentro de su ámbito de estudio.

Desde UNIE Universidad, institución educativa perteneciente a Planeta Formación y Universidades, siempre han tenido claro su objetivo de transmitir conocimiento y formar a los ciudadanos con una formación de calidad en perfiles preparados para afrontar lo que será su día a día profesional. Potenciar las inquietudes de los estudiantes está en su ADN como institución educativa, promoviendo habilidades transversales a cualquier área.

Formación integral

Desde su creación, la Universidad se ha centrado en ofrecer una propuesta de educación que forme a estudiantes multidisciplinares, creativos, con valores como la sostenibilidad y equidad, y con la que se potencie claramente el espíritu emprendedor. El propósito de UNIE Universidad va más allá de la formación, ya que pretende actuar como incubadora de talento, convirtiéndose en el lugar donde el alumno pueda empezar a emprender y hacer realidad sus ideas y proyectos.

Ya en el primer curso, se forma a los alumnos en innovación y emprendimiento a través de casos de negocio e ideas que puedan desarrollar en futuras empresas. Y es que el espíritu emprendedor es parte innata del talento de la universidad, pero hay que trabajarlo. Ayudados por simuladores de empresa, los alumnos aprenden y trabajan conjuntamente entre áreas manejando conceptos como KPIs, gestión de stock o entender el conocimiento de la marca. Los torneos de debate es otra formación adicional que prepara a los alumnos para expresarse y mejorar su oratoria guiados por profesionales que les ayudan a desarrollar dichas habilidades.

Áreas de conocimiento

Situar al estudiante en el centro es la forma de dotarle de aptitudes esenciales para liderar el progreso. Un cambio para el que los conocimientos son tan fundamentales como la aplicación práctica, ya que es la que permite entender la profesión.

Así, la oferta formativa de UNIE Universidad se basa en el contexto social y económico actual. Lo hace con base en numerosas especialidades y áreas de conocimiento, centrándose en lo que demanda cada disciplina, con una oferta académica que no para de crecer y de innovar para cubrir los puestos de trabajo de los sectores clave. Ofrece un aprendizaje activo, participativo y colaborativo, con una metodología basada en el desarrollo de proyectos, el trabajo en equipo y el uso de las aulas que se transforman en entornos profesionales para acercar al estudiante su realidad profesional.

En UNIE Universidad se aboga por que todos los estudiantes puedan tener una formación específica en multitud de áreas, ya que todas las ramas del conocimiento están interconectadas, por lo que tan necesario es que los abogados conozcan algo de algoritmia y matemática, como que los científicos nunca olviden las visiones humanistas de los avances e investigaciones que realizan.

Esta formación actualizada se da no solo en el área de las nuevas tecnologías, sino que también se extiende a todos aquellos aspectos que conforman la sociedad actual y que demanda el mercado laboral, en el que continuamente aparecen nuevos roles y necesidades.

Programas formativos

Por ese motivo UNIE Universidad ofrece más de 50 programas formativos (entre grados y postgrados), en las seis áreas de conocimiento de más demanda en el mercado laboral actual y de los próximos años: Business&Tech, Derecho y Relaciones Internacionales, Educación, Salud y Ciencia y Tecnología.

Con dos grandes campus situados en la Comunidad de Madrid, UNIE Universidad dispone actualmente de programas tanto presenciales como online, ofreciendo en cualquiera de las modalidades indicadas una formación que destaca por ser cercana, de calidad y con las tecnologías más avanzadas.

Entrevista a la alumna de 2º de Ingeniería informática en UNIE Universidad Nuria Beneyto

Estamos en un momento cercano a la celebración de la EvAU, donde la presión y las dudas que pueden presentárseles a los alumnos al tener que examinarse y decidir qué carrera escoger, pueden generar frustración. Aquellos que ya han pasado por eso, aconsejan lo siguiente para tomar decisiones acertadas:

Entrevista a Nuria Beneyto UNIE Universidad UNIE Universidad

¿Qué consejo darías a alguien para decidir qué titulación cursar?

Mi consejo es que no tengan miedo a equivocarse. Que si no aciertas a la primera no pasa nada, no es fácil elegir qué hacer el resto de tu vida en tan poco tiempo y con esta edad. Pero intentarlo es muy importante, porque puede que uno no esté seguro, pero en el futuro descubra su carrera perfecta. Y el mejor ejemplo soy yo misma, que no estaba nada segura de estudiar la carrera de ingeniería informática y, gracias a que me arriesgué, estoy cursando la carrera de mis sueños.

¿Qué aspectos valoras más, ahora que estás cursando segundo de carrera de Ingeniería Informática?

Lo que más valoro estando en segundo y cursando unas prácticas es que he conseguido levantar cabeza los días que creía que no podía dar más de sí. Aunque te parezca que no te da tiempo a hacer todo y te sientas desbordada, con una buena organización y poniéndole ganas, uno puede conseguir todo aquello que se proponga.

¿Qué te impactó o llamó la atención de UNIE Universidad antes de matricularte frente a otras universidades?

Sin duda, lo que más me llamó la atención fue su enfoque hacia un estudio empresarial. No solo estoy estudiando informática, sino que también tengo asignaturas que me ofrecen amplios conocimientos de las empresas. Y este conocimiento, aunque parezca que no, es muy útil incluso a la hora de hacer una entrevista para encontrar un nuevo puesto de trabajo.

¿Cómo conseguiste prácticas y qué valor te aporta estar haciéndolas en segundo de carrera? ¿Ha salido de ti o qué acompañamiento has tenido dentro de la universidad?

Aunque es cierto que las encontré por mi cuenta, la universidad UNIE me ayudó a encontrar la motivación para empezar a trabajar lo antes posible y así ir ganando experiencia dentro de mi ámbito de acción. Gracias a las formaciones sobre autoliderazgo y marca personal que UNIE Universidad nos facilita para que obtengamos conocimientos más enfocados a la empresa, me di cuenta de que, aun siendo estudiante de segundo curso, si te esfuerzas, puedes conseguir un buen puesto de trabajo sin tener mucha experiencia laboral.

Un consejo que les doy a los universitarios más noveles es que no se rindan si les rechazan en varios puestos de trabajo, ya que con constancia y esfuerzo, os aseguro que finalmente se consigue encontrar una empresa que realmente valore tus conocimientos y aptitudes.