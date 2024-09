Pronóstico del tiempo para el eclipse lunar y la superluna de 2024: las nubes podrían arruinar el espectáculo en estas zonas

Este 18 de septiembre el cielo ofrecerá un espectáculo doble: un eclipse lunar parcial y una superluna que serán visibles desde nuestro país. Para los aficionados a la astronomía, será una oportunidad excepcional para contemplar estos dos fenómenos astronómicos al mismo tiempo. ¿En qué zonas de España se verá mejor esta combinación única? ¿Podrían las nubes y las lluvias arruinar el espectáculo?

La superluna alcanzará su punto máximo el 18 de septiembre a las 04:34 AM (hora peninsular española). Sin embargo, será visible en todo su esplendor durante varias noches consecutivas alrededor de esta fecha, informa eltiempo.es. Este evento ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, el punto en el que la luna está más cerca de la Tierra en su órbita. Como resultado, el satélite natural parecerá hasta un 15% más grande y un 30% más brillante que una luna llena normal.

Además, este año la superluna coincide con un eclipse lunar parcial, lo que lo convierte en un fenómeno astronómico aún más especial. El eclipse lunar parcial será visible la madrugada del 18 de septiembre. En España, comenzará a las 02:42 AM (hora peninsular), cuando la luna entre en la penumbra de la Tierra. Sin embargo, el momento más destacado será entre las 04:14 AM y las 05:16 AM, cuando la luna estará parcialmente cubierta por la sombra más oscura de la Tierra, la umbra. Durante el evento, alrededor del 8% de la superficie lunar se oscurecerá, dándole a la luna un aspecto único y enigmático.

Zonas de España con mayor y menor nubosidad

La madrugada del miércoles muchas serán las zonas que puedan disfrutar de la luna llena en nuestro país. El tiempo.es indica que los cielos estarán prácticamente despejados en la vertiente atlántica peninsular y en la zona centro. Sin embargo, en el área mediterránea aumentará la nubosidad.

Así, el portal meteorológico avanza que se esperan intervalos de nubes en el norte y sur de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y en el este de Andalucía, además de Baleares. Además, no se descartan precipitaciones en Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, incluso al norte de Aragón, así como en Menorca y norte de Mallorca.

Por otro lado, también podrá haber intervalos de nubes bajas en el interior de Asturias, Cantabria, País vasco y norte de Navarra. Canarias tampoco será un buen destino para ver la luna llena, ya que también tendrán intervalos de nubes, más abundantes en las islas de Fuerteventura y Lanzarote.