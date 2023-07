Yolanda Díaz tapa el vacío de Irene Montero con el fichaje de Elizabeth Duval

La escritora y filósofa Elizabeth Duval es el nuevo fichaje de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio. La autora de ensayos como "Después de lo trans" o "Melancolía" se incorpora al equipo de campaña de Yolanda Díaz, como portavoz en materia de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI. Ocupando así el "vacío" que dejaba el veto a Irene Montero.

Según explican desde la formación, Duval "es un referente intelectual de nuestro país que impulsará desde Sumar un feminismo abierto, dialogante e integrador, que amplíe derechos para todo el mundo y avance en la construcción de una España libre, diversa y orgullosa".

Y así lo ha comunicado Duval en sus redes sociales: "Quiero confesar que cuando Yolanda Díaz me lo pidió dudé. Ser la portavoz de campaña de Sumar en lo que respecta al feminismo, la igualdad, los derechos y las libertades LGTBI es una responsabilidad que daría vértigo a cualquiera. Cuando dije que sí, lo hice con ganas de estar a la altura de las circunstancias. Hoy me ilusiona esta responsabilidad, aunque al principio me asustase".

Nacida en Alcalá de Henares en el año 2000, Elizabeth Duval es licenciada en Filosofía por la universidad Paris 1 Panteón-Sorbona y Filología Francesa por la universidad Sorbona Nueva, así como Secretaria de Igualdad del Sindicato de Periodistas de Madrid. La escritora ha dejado claro que más allá de los miedos e incertidumbres, no renunciará a "hacerse cargo de la enorme tarea de transformar su país, hacer de él algo mejor, tomarlo para sí". Por ello, considera necesario añadir su esfuerzo para "impedir que lo que nos queda de mundo se deshaga".

La nueva portavoz en materia de feminismo de Sumar asegura que "la única forma de ser consecuente con ese deseo, con esa aspiración, es comprometerme, tomar partido, y hacerlo por aquello a lo que hacía referencia Jorge Semprún: la posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, de modificar la realidad opaca, complicada, a veces asfixiante del curso natural de la historia. No son sólo unas elecciones: en ellas nos va la vida y el futuro de nuestro país".