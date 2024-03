España entra en el club de las 2.000 solicitudes de patentes al año

La Oficina Europea de Patentes (OEP) acaba de presentar sus datos sobre las solicitudes presentadas durante 2023 por todos los países del mundo. Y, como todas las cifras, estos números contienen datos positivos, pero también negativos, según la lectura que se haga.

Así, en lo que se refiere a España, las buenas noticias están en que durante el pasado año se presentaron 2.111 solicitudes, lo que nos hace entrar en el grupo de países que superan las 2.000 peticiones. Además, estas 2.111 solicitudes suponen un incremento del 6,9% respecto al año anterior, muy por encima de la media. Si echamos la vista aún más atrás (10 años) el crecimiento es de un 43,5%.

Con estos datos en la mano, Luis Berenguer, responsable de comunicación de la OEP, asegura a La Razón que desde su organización “lo percibimos en sentido positivo”. Sin embargo, a renglón seguido Berenguer enumera algunas perspectivas no tan positivas de estos mismos datos.

España es el décimo país europeo por número de patentes solicitudes y el 16 a nivel mundial, habiendo subido posiciones. “Pero esto no se corresponde con el poder económico de España”, subraya este responsable, quien añade que nuestro país aún le queda a un recorrido por hacer “en materia de teorización, de la importancia de la investigación en materia científica o tecnológica”. Además, Berenguer considera que España “tiene que interiorizar las nuevas tendencias, no solamente a nivel de desarrollo científico y tecnológico, sino a nivel de herramientas para protegerlo, como puede ser la patente unitaria que salió el año pasado y de la que España no forma parte”.

Por sectores

Si miramos los datos por sectores, Berenguer asegura que España tiene un buen nivel de patente farmacéutica gracias, entre otras cosas, al clúster de laboratorios farmacéuticos en Cataluña y también, aunque en menor medida, en la zona de Madrid. “Son los principales motores de solicitudes de patentes europeas, junto con las instituciones públicas, en otros países”, destaca el director de comunicación de la OEP.

Maquinaria, aparatos y energía eléctrica, campo que incluye las invenciones relacionadas con tecnologías de energías limpias, como las baterías, se mantiene en segundo lugar con 159 solicitudes de patentes (-2,5%). La biotecnología creció un 6,1% respecto al año anterior, pasando al tercer puesto de la lista y desplazando a la tecnología médica al cuarto lugar, que cayó un 14,3%. Las biociencias, que incluyen los productos farmacéuticos, la tecnología médica y la biotecnología, siguen representando casi una cuarta parte de todas las solicitudes de patentes procedentes de España, como se desprende del reciente estudio de la OEP "Patentes e innovación contra el cáncer", en el que España figura en el top 10 en cuanto a invenciones relacionadas con la lucha contra el cáncer.

La ingeniería civil es uno de los sectores de peso que han experimentado un mayor crecimiento en el último año, ya que las solicitudes de patentes presentadas en la OEP en este ámbito crecieron un 44,6%, siendo el campo tecnológico con mayor crecimiento. Otros sectores relevantes que han experimentado un gran crecimiento son la industria química de materiales básicos (+41,5%) y como motores, bombas y turbinas (+39,8%).

En este punto, este responsable considera que en España no hay, como sí en otros países, una cultura de solicitud de patentes, de investigar para luego patentar y llegar al mercado. El panorama español en materia de investigación demuestra que los 10 principales solicitantes de patentes europeas son principalmente instituciones públicas. A la cabeza siempre ha estado el CSIC, pero (y además de algunas instituciones o compañías privadas), el resto se compone principalmente de universidades, como la Politécnica de Cataluña, la Autónoma de Madrid o la Politécnica de Valencia. “La investigación en España se realiza a efectos científicos, incluso de desarrollo de carrera. Pero falta el paso de la patente y la transferencia de tecnología”, reflexiona Berenguer, quien también observa algunos cambios en esta aceptación por parte de la sociedad española.

“Hace falta un cambio cultural en percibir que la patente es un instrumento que permite monetizar la investigación y, al mismo tiempo, darle un valor añadido al mercado, compartiéndola. La investigación no solamente sirve para créditos universitarios o para dar prestigio, la investigación está para hacer crecer el mundo, hacer crecer la sociedad”, subraya este responsable.

Por regiones

De todas las Comunidades Autónomas, Cataluña fue la que registró la mayor cuota (34,6%) con 731 solicitudes de patentes en la OEP en 2023, aumentando un 13,2% con respecto al año anterior y presentando el mayor número de solicitudes de patentes europeas de su historia. La Comunidad de Madrid ocupó el segundo lugar en el ranking regional, con 404 solicitudes y una cuota del 19,1%, aunque la región experimentó un ligero descenso del -1,9% en comparación con el año pasado. Juntas, Cataluña y Madrid presentaron más de la mitad de todas las solicitudes de patentes en la OEP procedentes de España. El País Vasco (con 262 solicitudes de patentes) ocupó el tercer lugar, seguido de la Comunidad Valenciana (158), Navarra (135) y Andalucía (108). El mayor crecimiento en 2023 entre las regiones con más de 100 solicitudes correspondió a las regiones de Navarra (+27,4%), Cataluña (+13,2%) y Valencia (+9%). Cataluña también figura entre las 20 primeras regiones de la UE en solicitudes de patentes en la OEP. En concreto, ocupó el puesto 18 y es la única región española incluida en esta lista.

Por ciudades, Barcelona lidera el ranking español en 2023, con 345 solicitudes de patentes europeas frente a las 295 de Madrid. Esto invierte la situación de 2022, en la que Madrid encabezó el ranking de ciudades, con 280 solicitudes frente a las 272 de Barcelona. Ambas ciudades registraron amplios crecimientos, especialmente la ciudad condal (+26,8%).