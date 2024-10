El Ateneo de Madrid, representado por José Luis Cordeiro, y el programa “La verdad desnuda” de Capital Radio, que dirige Ramiro Aurín, celebraron en el Colegio de Médicos de Madrid, en los últimos días, un interesante encuentro sobre el tema de la longevidad. Esto es, la prolongación de la vida humana en términos de evolución de la esperanza de vida al nacer (EVN).

En ese sentido, el progreso ha sido formidable, al pasar en Europa Occidental de una EVN de 30 años en 1900, a 84 en 2023. Para de seguido preguntarnos si hay o no límites a que siga ese aumento. En principio, no hay ninguna evidencia científica en contra. Y como dice Leonard Hayflick, presidenta que fue de la Sociedad Gerontológica de EE.UU., “solo hay una causa de muerte, la edad, algo que no puede remediarse”.

Hay un número creciente de científicos y pensadores, convencidos de que la principal empresa de la ciencia moderna es derrotar a la muerte, y garantizar a los humanos la eterna juventud. Estando entre los que así opinan Ray Kurzweil, que en 2012, puso en marcha una filial de Google, de nombre Calico, cuya misión declarada es “resolver la muerte”: nada más y nada menos.

Kurzweil es, desde luego, muy optimista: sostiene que quienquiera que en 2050 que posea un cuerpo sano y una considerable cuenta bancaria (¡la más larga vida para los ricos!), llegará a la inmortalidad. Para ello, cada equis tiempo “entraremos en clínica para recibir tratamiento de cura de enfermedades, regenerar tejidos, y rejuvenecer manos, ojos y cerebro.

Pero no se hagan falsas ilusiones, porque nuestro mundo de hoy ofrece situaciones que no permiten vislumbrar un tan feliz desarrollo. Empezando por el planeta que nos acoge, enfermo en tantos aspectos. Y con sus habitantes, agresivos, y sus naciones en vez de unidas, belicosas.