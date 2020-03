Más limitaciones por el Covid-19: ¿qué sectores cierran mañana?; ¿puedo seguir saliendo a comprar?

-¿Qué implica la decisión que adoptará hoy el Consejo de Ministros?

-En la práctica supone la paralización de toda actividad económica no esencial. O dicho de otro modo, la obligación de que no acudan a su puesto de trabajo todos los ciudadanos que no desempeñan una labor que, de manera directa o indirecta, esté vinculada con servicios sanitarios, farmacéuticos, de alimentación, de abastecimiento o de servicios críticos.

-¿Cuáles son los sectores afectados por esta decisión?

-Será el decreto que apruebe hoy el Gobierno el que establezca el filtro entre las actividades esenciales y las que no lo son. En principio, y teniendo en cuenta que buena parte de la actividad del país ya se había paralizado, los dos ámbitos con mayor incidencia serán el de la construcción y el de la industria no vinculada con productos sanitarios, alimenticios o de primera necesidad. Algunos presidentes autonómicos y alcaldes de ciudades importantes llevaban ya algunos días demandando, por ejemplo, el cierre de las obras no urgentes, ya que en muchos casos estos empleos son incompatibles con las recomendaciones de seguridad y de distanciamiento social que lleva aparejadas la actual crisis sanitaria.

-¿Cuál es el periodo de aplicación de esta nueva medida?

Tal y como avanzó ayer el presidente del Gobierno, su vigencia se prolongará, en principio, durante las próximas dos semanas a partir de mañana. En concreto, desde este lunes 30 de marzo hasta el jueves 9 de abril. Esto implica una vigencia real de ocho días laborables aunque su puesta en funcionamiento efectiva concierna a 14 días naturales. Esto se produce por el inicio de la Semana Santa y la coincidencia de los festivos del jueves y el viernes santos –los días 9 y 10 de abril–.

-¿Cómo se articula esta medida de cara a los trabajadores?

-El Gobierno incorporará en el decreto la figura de un permiso retribuido recuperable. En la práctica, este permiso implica que el trabajador afectado no tendrá que ir a trabajar durante estos ocho días laborables, pero sí recibirá la retribución correspondiente a este periodo. Una vez concluida la alerta sanitaria, o cuando el Gobierno determine que se levanta este medida, esos empleados deberán recuperar las horas no trabajadas correspondientes a estos ocho días. Lo harán conforme al acuerdo que alcancen con sus empresas antes de que finalice el año. El presidente explicó que lo deseable sería que esa recuperación de horas se produjese «de manera paulatina y espaciada en el tiempo», por ejemplo, a través de añadir una hora diaria más a su jornada laboral.

-¿Qué actividades incluirá como esenciales el Gobierno en su decreto?

-De forma genérica, tendrán consideración de servicios esenciales todos aquellos «imprescindibles» para garantizar la actividad productiva y el abastecimiento de bienes de primera necesidad. También aquellos sectores vinculados con estas actividades en lo que se refiere a la garantía de suministros, materias primas o servicios profesionales necesarios. Se estima que en el decreto se incluyan, al menos, medio centenar de actividades consideradas esenciales: cultivos, producción ganadera y agrícola y sus respectivas actividades de apoyo, pesca, procesado y conservación de carne, pescados, crustáceos, moluscos, frutas, hortalizas, fabricación de aceites, productos lácteos, de panadería, pastas alimenticias y otros productos alimenticios (también de alimentación animal), fabricación de bebidas, de tejidos textiles (y todas sus actividades relacionadas), fabricación de pasta papelera, papel y cartón, también de productos farmacéuticos y suministros médicos, entre otras muchas actividades. Los medios de comunicación también serán considerados actividad esencial.

-¿Qué razones han llevado al Gobierno a adoptar esta medida ahora?

-El Ejecutivo, según las explicaciones ofrecidas por Sánchez en rueda de Prensa, sigue así las recomendaciones de los expertos del Comité Técnico. Busca con ello anticipar las jornadas festivas de la Semana Santa para cerrar las actividades económicas de servicios no esenciales y, de esta forma, buscar una vía adicional para rebajar de manera «significativa» la movilidad y recortar en mayor medida el contagio y las infecciones. De esta manera, los técnicos prevén reducir el número de hospitalizados y «aliviar» las UCIs de los hospitales. Se trata, en definitiva, de reducir la movilidad de lunes a viernes al nivel de la caída que se produce los fines de semana.

-¿Se ha pactado esta decisión con empresarios y representantes de los trabajadores?

-El presidente del Gobierno reconoció ayer haber tratado este escenario con los agentes sociales. También haberles trasladado su implementación a partir de mañana. Empresarios y sindicatos son conscientes, explicó Sánchez, «del enorme esfuerzo que hay que hacer» para ayudar a contener los niveles de contagio del virus.

-¿Afecta este cierre de la actividad no esencial al nivel de movilidad permitido actualmente? ¿Pueden los españoles seguir saliendo a comprar al supermercado o a la farmacia?

-La medida que hoy aprobará el Gobierno y que entrará en vigor mañana únicamente está enfocada a limitar los desplazamientos por trabajos en los sectores no esenciales. Es decir, el decreto de declaración del estado de alarma no se ve afectado en lo que concierne al resto de supuestos contemplados para la movilidad de los ciudadanos, que deberán permanecer en sus domicilios con las excepciones vigentes desde hace dos semanas. De manera que se mantiene la autorización para ir a comprar alimentos, suministros de primera necesidad o productos farmacéuticos; acudir a un centro sanitario; acompañar a personas con movilidad reducida o trasladarse para el cuidado de mayores o dependientes; pasear a un animal doméstico u otras razones de fuerza mayor justificadas.

-¿Y los profesionales de actividades no esenciales que estaban teletrabajando?, ¿qué deben hacer?

-La medida está orientada a limitar la movilidad para reducir los contagios, de forma que los trabajadores que durante estas dos semanas han desarrollado su labor desde casa podrán seguir haciéndolo.