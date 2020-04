Una alto cargo de Podemos en el Gobierno critica a Sánchez por anteponer el “beneficio” económico a las "vidas”

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner mañana fin a la hibernación de la economía española y, con ello, hacer que los trabajadores de los sectores no esenciales vuelvan a sus puestos de trabajo no cuenta con un apoyo unánime entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Los ministros de Unidas Podemos cuestionan la medida al considerar que puede terminar desencadenando un nuevo repunte de los contagios por coronavirus en las próximas semanas.

No hay marcha atrás en la decisión de Sánchez que, tal y como ha reiterado en la rueda de Prensa que ha ofrecido esta tarde desde La Moncloa, está apoyada en el criterio de los expertos y científicos que asesoran al Gobierno. Sin embargo, tanto los ministros morados como el grupo confederal de Unidas Podemos en el Congreso, tal y como ha podido confirmar este diario, hubiera sido partidario de que esta vuelta de los trabajadores no esenciales se hubiera pospuesto, al menos, una semana más o, en todo caso, se hubiera limitado a algunos casos concretos. Preguntado al respecto en la rueda de Prensa, Sánchez ha negado fisura alguna en el Gobierno en torno a esa decisión.

La diferencia de criterio, sin embargo, existe. Y buena muestra de ello son las críticas lanzadas por una alto cargo del propio Ejecutivo. Se trata de la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, nombrada por Unidas Podemos y encuadrada dentro de la estructura directiva del Ministerio de Igualdad, a cuyo frente se encuentra Irene Montero. A través de dos mensajes publicados en su perfil de Twitter, Gimeno ha asegurado que es “difícil de tragar” que, en el actual escenario, haya miles de trabajadores de sectores no esenciales que tengan que reincorporarse desde mañana a sus empresas: “Resulta indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo”.

Resulta indescriptible que no puedas estar con tus padres que se mueren el domingo y el lunes puedas estar con tus compañeros de trabajo. Dificil de tragar. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) April 12, 2020

En la misma línea que han venido defendiendo en privado algunos ministros y diputados de Podemos en las últimas horas en torno a la necesidad de prorrogar la hibernación de la economía no esencial, Gimeno ha afeado que el mensaje que el Gobierno traslada a la sociedad con esta decisión es la de anteponer “el beneficio” sobre las vidas: “Hoy decían que la gente se ha relajado y sale más. No parece fácil explicar por qué no puedes sacar a los niñxs a paseo, con cuidado, y el lunes puedes meterte en el metro e ir a trabajar”.