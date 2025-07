Manfred Weber: "La posición de Sánchez en Europa ya es de extrema debilidad"

Aparece al otro lado de la pantalla Manfred Weber (Niederhatzkofen, Alemania, julio de 1972), un señor de ojos claros que viste camisa negra. Detrás, una pared blanca y el manto azul con las doce estrellas doradas que cubre a veintisiete países de un mismo continente. Se confiesa acalorado por las altas temperaturas, 25 grados, de Baviera, la región alemana en la que, en 2003, se convirtió en el parlamentario más joven. Tenía 33 años. Desde 2019, lidera el Partido Popular Europeo, la familia política con más poder en Europa: con mayoría absoluta en el Consejo y el control de la Comisión y del Parlamento.

Antaño, instituciones que Pedro Sánchez frecuentaba con el aura de mandatario influyente. Hogaño, la corrupción que salpica a su entorno más íntimo, a su Gobierno y a su partido, ha dado un vuelco a la percepción que tienen del jefe del Ejecutivo español en Bruselas. Así lo sostiene Weber, que en unos días regresará a Madrid para participar en el Congreso Nacional que elegirá para un segundo mandato a su colega y amigo Alberto Núñez Feijóo. Pero la consecución de escándalos ha dejado la cita orgánica en un segundo plano.

¿Son conscientes en Europa de lo que está ocurriendo en nuestro país?

La gente está sorprendida y también un poco conmocionada. Hasta ahora, España siempre había sido vista como una democracia que funcionaba, un buen modelo de desarrollo. En las últimas décadas, España ha construido, especialmente tras su adhesión a la Unión Europea, un buen modelo para ser un socio fuerte de la UE. Ahora la gente ve, por ejemplo, las huelgas de jueces en España, o la imputación del fiscal general en el Tribunal Supremo. Así que la gente se pregunta qué está pasando allí. En cierto modo, afecta a la credibilidad de España a nivel europeo. La corrupción tan cercana a Pedro Sánchez es muy sorprendente y muy preocupante.

Los dos últimos hombres fuertes del PSOE están siendo investigados y uno de ellos en prisión.

Ahora le toca a la investigación judicial esclarecer todo esto. Lo que sí puedo decir es que hay una contradicción total con lo que prometió Pedro Sánchez. Recuerdo lo que dijo en el Parlamento Europeo, cuando presentó la Presidencia española. Allí habló de la lucha contra la corrupción. La corrupción está muy cerca de él. Y diré algo más, que resulta aún más asombroso después de escuchar a algunos amigos y colaboradores de Sánchez: la forma en que hablaba de las mujeres, de la explotación sexual de las mujeres. Preguntaba a todo el mundo por el respeto a los derechos de la mujer. Cuando vemos ese comportamiento de uno de sus colaboradores, es moralmente chocante. Tengo que decir que, a nivel europeo, Sánchez se encuentra ya en una posición extremadamente débil. Su reputación ha caído dramáticamente. La voz de España en Europa está dañada. Todo el mundo entiende que lo que está haciendo es simplemente para sobrevivir políticamente en una situación en la que normalmente debería dimitir.

En los casos de corrupción que estamos conociendo, podría haber malversación de dinero procedente de los fondos europeos. ¿Cómo reaccionará la Comisión Europea?

No me corresponde a mí comentar una investigación en curso, pero lo que veo es que la Fiscalía Europea ya está investigando. Si se verifican las sospechas, está claro que la Comisión Europea debe actuar para proteger el interés general de los contribuyentes europeos. Debemos asegurarnos que se respetan nuestras leyes, las que hemos puesto en marcha, y, por eso, apoyo a la Fiscalía Europea en la investigación y en la búsqueda de claridad sobre el uso del dinero de los contribuyentes europeos. En este clima de corrupción, el Gobierno está llevando a cabo reformas judiciales muy controvertidas.

¿Está en riesgo la separación de poderes en España?

Por primera vez en la historia de España hay una huelga de jueces y fiscales, un fiscal general del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo, con un juicio pendiente por abuso de poder; son evidentes violaciones del Estado de Derecho, y la Comisión Europea debería echar un vistazo.

¿Qué hará el PPE para que la Comisión actúe?

La Comisión Europea es la guardiana del Tratado. Simplemente le pido que mire a España y escuche a las autoridades, al Poder Judicial, a los jueces y fiscales. Por favor, escuchen. Ese es mi principal mensaje a la Comisión.

¿Ve a España como una segunda Hungría en Europa?

Para mí, las cosas están muy claras. Veo cómo Pedro Sánchez está polarizando el debate nacional. Está diciendo: «O yo o la extrema derecha». Está dividiendo a toda la sociedad, separando familias y amigos. Este no es el comportamiento de un verdadero líder político. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo presentará una alternativa para España en su Congreso de este fin de semana. Con respeto y dignidad.

Quiero preguntarle por la amnistía. La semana pasada, un dividido Tribunal Constitucional avaló la ley. ¿España debería limitar el control de los políticos en este órgano?

No soy español, pero, en general, solo podemos mantener el apoyo moral a nuestras instituciones si nos aseguramos de que los tribunales estén compuestos por verdaderos expertos judiciales, jueces fuertes, con experiencia y cualificados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea examinará próximamente las cuestiones prejudiciales sobre la amnistía. ¿Qué espera el PP europeo?

Me complace ver un Tribunal de Justicia que funciona, activo, presente y que hace las preguntas necesarias en relación a la seguridad jurídica de la amnistía. Sin embargo, no interferiré en el sistema judicial. El TJUE es independiente.

Hace unos días, se celebró en La Haya la cumbre de la OTAN. ¿Es posible, como dice Pedro Sánchez, firmar el 5% del gasto en Defensa y luego no cumplirlo?

He oído que durante la reunión con el presidente Trump, Pedro Sánchez guardó silencio. No dijo nada. Entonces, no puedes ir a los medios y proclamarte el gran luchador contra el 5% y luego callar. Es muestra de debilidad. En Europa, y también en la familia de la OTAN, vimos que estaba completamente aislado. Los aliados comprenden que su comportamiento está dirigido a la política interior, a sobrevivir en casa. En un momento en que Europa necesita solidaridad y unidad. Cuando nos enfrentamos a las amenazas de Putin y tenemos que apoyar a Ucrania, cuando también vemos que Washington se distancia de nosotros, necesitamos una Europa unida. Y la arquitectura de defensa europea debe ser irrevocable. Y en este momento, tener un líder egoísta, que solo se preocupa de sí mismo, es un gran desafío. Ni siquiera sus colegas socialistas, por ejemplo, la primera ministra de Dinamarca, le apoyaron. Los socialistas españoles hablan mucho de solidaridad, pero ¿dónde está la solidaridad con nuestros colegas de países de Europa Central y del Este? Es un planteamiento muy egoísta. Sánchez basa su lucha política en sobrevivir en España. Tiene socios de coalición que son anti-OTAN.

Los ciudadanos en España tampoco son muy conscientes de lo que está pasando con Rusia.

No solo en España. También en Italia, Irlanda, y muchos países alejados de la frontera oriental. Es todo un reto. Pero tenemos que entender que 330 millones de americanos no defenderán solos a 450 millones de europeos. Por eso tenemos que ser responsables de nuestra seguridad. Actualmente, España y Europa en general, no pueden defenderse a sí mismas. No somos capaces de hacerlo. Miremos también lo que está pasando en el norte de África, en la región del Sahel, el impacto de las rutas migratorias. Europa debe ocuparse de su seguridad con sus propios medios. Es mejor hacerlo juntos.

En España se ha hablado mucho del enfado de Estados Unidos por la actitud de Sánchez, pero usted lidera el partido al que pertenecen los principales líderes europeos. ¿Sabe cuál ha sido su reacción?

Mucha gente está muy enfadada por el comportamiento de Sánchez. Trump dijo inmediatamente que España debe pagar con aranceles adicionales. Cuando se trata de aranceles, creo que España está cómoda formando parte de Europa. Juntos defendemos nuestros intereses económicos frente a las amenazas de Washington. Eso es exactamente lo que se ha decidido: el comisario Sefcovich ha viajado a Washington para negociar. Todas las empresas españolas esperan que sus intereses sean defendidos por la Unión Europea como bloque económico fuerte. Pero no se puede, como hace Sánchez, pedir solidaridad europea en temas económicos y, al mismo tiempo, ignorar la solidaridad en temas de defensa. Eso es hipócrita. Europa se basa en la solidaridad. La solidaridad no puede ser, en ningún caso, una excusa para el egoísmo.

Me gustaría acabar hablando del PP español. ¿Qué papel juega en su familia política? ¿Cómo ve el liderazgo de Feijóo?

Mi reelección como presidente del Partido Popular Europeo se produjo en España. Para mí está claro: España está en el centro de la toma de decisiones. Una muestra de ello es que hay una voz española muy fuerte con la secretaria general, Dolors Montserrat. Me gustan mucho las ideas de Alberto Núñez Feijóo sobre lo que quiere hacer. No se limita a criticar, sino que muestra lo que se puede hacer por el desarrollo positivo de España. Demostrará su liderazgo en el congreso de Madrid. Voy a un congreso de ganadores. El PP ha ganado las elecciones europeas, las autonómicas y las nacionales. El PP es el partido más fuerte de España.

¿Cuál será el principal reto de Feijóo si llega a la Presidencia?

Tiene que haber un cambio en la política española cuanto antes. Necesitamos un liderazgo honesto, que devuelva la confianza en las instituciones y en la democracia. En este momento, cuando vemos que Pedro Sánchez divide al país cada día, se necesita un liderazgo fuerte para una España unida y con voz en Europa. Lo más importante es cambiar la forma de hacer política. Feijóo ya ha demostrado su capacidad en Galicia. Sabe unir a la gente y gobernar con sentido común. Esto es urgente en España, acabar con esta fase de división, con este contexto de polarización, y volver a la unidad.