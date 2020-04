Marlaska llama a vacunarse contra los bulos y serán condundentes contra los que “pretenden infundir odio”

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha destacado que, después de vencer al virus “tenemos que proceder a una reconstrucción social y económica del país”, algo que indicó “espera la mayoría de nosotros”. Reconoció que “la España de 2020 no es la de los pactos de La Moncloa, pero si podemos imbuirnos de aquel espíritu”, dijo.

Grande-Marlaska valoró como “positivo” el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, principal partido de la oposición haya mostrado su disposición para reunirse e indicó que “quiero pensar que es por esa necesidad de involucrarse en ello" -a hablar sobre la reconstrucción social y económica-. Aunque, apuntó a que “cuando parece que ocurrirá lo inevitable, acontece lo inesperado”.

Vacuna contra las “fake news”

El titular de Interior también se refirió a los bulos y “fake news” y destacó que “hay una minoría que se dedica a remar en dirección contraria a la gran mayoría de la sociedad”. Se refería así a las “desinformaciones y bulos” que toman como gancho la Covid-19 “con la intención de intoxicar y causar desasosiego en un momento tan relevante como es el de la situación de emergencia sanitaria”.

Grande-Marlaska destacó que las “fake news” pueden “afectar a la convivencia”. Por ello, subrayó, “la oficina de coordinación cibernética, ha monitorizado 200 eventos de desinformación grave” entre las que enumeró supuestas curas caseras o vacunas contra el coronavirus, medicamentos que aceleran el contagio del virus, o ataques contra las actuaciones y capacidades del sistema sanitario, así como la manipulación de documentos oficiales -como el BOE donde algunos los suplantan con datos o avisos irreales y los hacen circular por la red-. Por ello recordó que hay que “ser cuidadosos”. “No es fácil atajar bulos y noticias falsas y dejó claro que seguirán siendo contundentes con los elementos que pretende infundir odio hacia un colectivo vulnerable o causar alarma social”. Al margen de las conductas delictivas, destacó el titular de Interior, “la desinformación solo se neutraliza con verdad” y recomendó a los ciudadanos que la mejor manera de atajar esos bulos es con información y no compartiéndolos. Aunque a día de hoy no tenemos una vacuna contra la Covid-19, llamó a “vacunarnos” contra la desinformación y los bulos. "La mejor arma es no compartir aquello sobre lo que no tengamos certeza y no sepamos la fuente oficial de donde proviene”. Grande -Marlaska subrayó que se trata de “campañas de mentir a los ciudadanos, que trata de manipular a la opinión pública” y genera al mismo tiempo "un daño contra la salud democrática y además un atentado contra la salud pública” ya que la materia prima de esas desinformaciones es la propia salud del conjunto de la ciudadanía, dijo.

Abastecimiento de mascarillas

El titular de Interior, Fernando Grande Marlaska ha garantizado que habrá abastecimiento de mascarillas próximamente en farmacias. Dijo que la mascarilla es para situaciones concretas como la del transporte público donde se puede ver rota esa distancia social y que el reparto de las mismas hoy, en los transportes públicos, se desarrolló sin incidentes. “Es una labor necesaria y precisa”, indicó.