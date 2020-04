Casado reclama un “plan de choque” para evitar la destrucción antes que el de la reconstrucción

El líder del PP, Pablo Casado, ha visitado junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso las instalaciones del hospital de IFEMA de Madrid donde alabó el trabajo de los sanitarios y todos los que colaboraron por ponerlo en funcionamiento.

Casado, se preguntó cuántas muertes se podrían haber evitado si se hubieran tomado antes las medidas adecuadas para frenar la pandemia y si las autoridades hubieran hecho caso a las recomendaciones de la OMS. Por ello propone la puesta en marcha de un “Plan de choque" para que los contagios no suban. Recordó que hoy ha habido 551 fallecidos por la Covid-19 y ya estamos en más de 19.000 en total algo que es “dramático e insoportable”.

Plan “urgente”

El líder de los populares ha exigido un “Plan de choque urgente” para evitar la destrucción antes de la reconstrucción. Considera que “está muy bien” que se hable de pactos, pero “lo urgente es un plan de choque para paliar el número de contagios y evitar número de parados por esta pandemia”. Además, recuerda que hay que garantizar el material de protección, pero no repartiendo mascarillas un día, sino “todos los días”. Casado destaca que se debería realizar un plan de test masivos a escala nacional porque “ninguna recuperación se puede hacer sin garantías". Además, debe contar con un plan de choque económico y social. “Ya no soy el único que me entero por la prensa” y consideró que el pacto se tiene que hacer primero el Gobierno y pagar la prestación por ERTES. “Hay familias que no pueden aguantar que se les pague en mayo, que tienen que hacer la compra”. Y un plan de choque en las medidas de reactivación de empleo. “Hay que hacer un plan de construcción antes que de reconstrucción”

Durante su recorrido por el hospital de IFEMA ensalzó el trabajo y la gestión de la presidenta de la comunidad de Madrid de la que dijo “demostrado con cercanía, eficacia y rigor” la importancia de que los “políticos estemos a la altura del esfuerzo que están haciendo los profesionales” y puso en valor la necesidad de decir a los españoles “la verdad” y “tratarles con respeto”. El líder de los populares indicó que hay que anticiparse para contener los efectos de la pandemia.

Casado ha recordado que viene de una familia de médicos donde su padre es médico, sus dos abuelos, hermanos y tres enfermeras. Tuvo un recuerdo especial para los 30 sanitarios fallecidos dentro de los 28.000 contagiados que “arriesgaron su vida” por luchar contra la pandemia. También se refirió a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y responsables de los hospitales de la Comunidad de Madrid a quien les dio las gracias además de todos los voluntarios y demás personal que están trabajando.

El líder de los populares afirmó que los sanitarios se merecen “una paga extra por el incalculable número de horas que han asumido” así como el personal esencial considera que deberían recibir el pago del periodo del estado de alarma “en bruto”. “No tienen que pagar el IRPF y las cotizaciones de la seguridad social porque han hecho un esfuerzo mayor”. Destacó que la sociedad tiene que reconocer el esfuerzo de los que nos han estado salvando.