Abascal llama a Sánchez “matasanos" y se opone a la “nueva normalidad” con cartillas de racionamiento

Vox ha presentado ya, ante el Tribunal Constitucional (TC), el recurso que anunció contra el estado de alarma al considerar que excede de sus limitaciones al considerarlo un estado de excepción “encubierto”.

Los 52 diputados firman dicho recurso donde, entre otras cuestiones, destacan la “vulneración de derechos que supone impedir a los españoles la posibilidad de despedirse de los seres queridos a través del rito religioso”. El partido que lidera Abascal considera que “la suspensión de este derecho y manifestación de la dignidad durante el estado de alarma tiene una gravedad difícilmente soslayable”, y destacan que “agrava innecesariamente el sufrimiento de quienes han perdido a sus seres queridos”.

Vox recurre los artículos 7,9,11 y 11 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y siguiente por el que se declara el estado de alarma y la orden SND/298/2020 de 29 de marzo por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres.

Los de Abascal indican que no están en contra del confinamiento para luchar contra el virus sino de que se aproveche “este arresto domiciliario” para limitar derechos que nada tienen que ver con esto y sostienen que el Gobierno, bajo el amparo de un estado de alarma, lo que ha hecho es un “estado de excepción encubierto”. “Los españoles han visto como se han cercenado derechos y libertades públicas”. “Hay que luchar contra esta pandemia, pero no cercenar ni un solo derecho”, dijo la diputada Macarena Olona responsable del texto del recurso.

Contra la “nueva normalidad”

El líder de Vox ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados y aseguró que su partido no va a participar en la llamada “nueva normalidad” de que los sanitarios sigan desprotegidos o España tenga el “triste récord mundial” del mayor número de muertos y se abandone a nuestros mayores sin Epis, ni test y en hospitales sin acceso a las UCIS. Dice no a “la nueva normalidad de que se les deje morir sin despedida e incluso sin funeral. Abascal se mostró “indignado”, tras escuchar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias llamándoles “parásitos” y diciendo que su formación desaparecerá porque así lo querrán los españoles “abanderando España y el patriotismo”.

Abascal se refirió al Gobierno del bulo, del que dijo “trata de colarle mentiras a la OCDE”. Vox no cree en la “nueva normalidad” de un estado de alarma convertido en estado de excepción, mientras avanza una nueva agenda ideológica, la de un Gobierno del que dijo “ha bajado los brazos y no está dispuesto a sacarnos de la ruina” y le acusa de que el Ejecutivo quiere iniciar una reconstrucción basada “en las cartillas de racionamiento”. Vox quiere una normalidad “en la que los españoles no tengan que vivir de las migajas del vicepresidente Iglesias”.

El líder de Vox destacó que no se puede llamar a Sánchez cirujano cuando es un “matasano” y volvió a reclamar la creación de un gobierno de emergencia compuesto por técnicos y pidió que pague las nóminas de los últimos tres meses a los españoles frente una “normalidad totalitaria basada en la incertidumbre”.