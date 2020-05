Moncloa quiere mantener el estado de alarma hasta que “la población pueda moverse con normalidad”

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que no descartan solicitar nuevas prórrogas del estado de alarma una vez finalice, el próximo 24 de mayo, la última autorización avalada por el Congreso. Según Montero, el estado de alarma es el “instrumento adecuado” para las circunstancias actuales que vive el país. De hecho, ha añadido, la voluntad del Ejecutivo es mantener el estado de alarma “hasta que no podamos garantizar de una manera definitiva que la población puede desplazarse con total normalidad”, más allá de que puedan irse incorporando a las sucesivas prórrogas “mejoras”, como ha ocurrido con la aprobada el miércoles en el Congreso en relación con la “cogobernanza” con la que se abordarán las medidas de la desescalada entre el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos.

A juicio de Montero, “mientras que la población tenga que moverse con orden y no podamos volver hacia esa nueva normalidad necesitaremos de este instrumento jurídico”. En el caso de que el Gobierno mantuviese el estado de alarma hasta esa “nueva normalidad”, esta situación de excepción se extendería al menos hasta finales del mes de junio. Todo ello contando con el escenario de cambio de fases más optimista ya que, en el caso de que haya regiones que no reciban la autorización para pasar de fase, esa “nueva normalidad” no será efectiva en todo el territorio nacional hasta entrado el mes de julio. “Veremos cuánto tiempo necesitamos tener reducida la movilidad. Para que esa movilidad se pueda desarrollar de manera restringida necesita del estado de alarma”, ha añadido la portavoz.

Montero ha realizado estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Ministros extraordinario celebrado esta mañana de manera telemática. Preguntada por el detalle de las provincias que podrán pasar a la fase 1 el próximo lunes, Montero se ha remitido a la comparecencia que protagonizará el ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta tarde tras mantener una reunión por videoconferencia con los consejeros autonómicos. Respecto a la situación en Madrid, donde el Gobierno regional ha solicitado su pase a la fase frente al criterio del Gobierno, la portavoz ha asegurado que “no está en el ánimo del Gobierno polemizar” con otra administración y se ha limitado a subrayar que el modelo de “cogobernanza es una garantía añadida para tener la certidumbre de que vamos a velar por los intereses objetivos y por la salud”, ya que las decisiones sobre el cambio de fase en cada comunidad se adoptarán sin “intereses partidistas ni cálculos electorales”.