“Zancadillas” en Sol, resbalón en Génova

Empresarios y pequeño comercio de la Comunidad de Madrid llevan semanas advirtiendo a las autoridades de que no va a haber manera de levantar la ruina que deja la Covid si no empieza a reactivarse la economía. Las cuentas no salen, ni siquiera cuando se levante el confinamiento por culpa de las restricciones que continúa imponiendo el virus. Estas presiones han sido parte en la crisis que ha desatado dentro del Gobierno regional el debate sobre si se pedía a Moncloa el pase a la fase 1 de desescalada.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, reconoció ayer que sus contactos con empresarios y el análisis de la situación de las camas UCI fue lo que la motivó a dar el paso de solicitar el cambio de fase. A pesar de que en unas primeras declaraciones no lo respaldó, y a pesar del profundo debate dentro del Consejo de Gobierno por la oposición de la Consejería de Sanidad a formalizar la petición a Moncloa. El propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, defendió ante la presidenta y ante el vicepresidente, Ignacio Aguado, que la región esperara al menos una semana más para solicitar esa fase 1 de la desescalada. la crisis le ha costado el cargo a la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, pero ella no era la única contraria a dar el paso por entender que no se cumplían los requisitos necesarios.

Ayuso defendió ayer en varias entrevistas que aunque haya posiciones médicas más prudentes respecto a las medidas de desconfinamiento, hay que aprender a convivir con el coronavirus para reducir al máximo la catástrofe económica y social.

Esta crisis pone sordina al discurso del Gobierno regional contra las «zancadillas» de Moncloa y deja también en evidencia las «zancadillas» que se producen de manera fluida dentro del Gobierno de coalición. PP y Ciudadanos conviven por interés político, pero es una convivencia ya con bienes separados y sin que ninguna de las dos partes haga esfuerzo en disimular el divorcio, más allá de los formalismos de rigor.

La fotografía del vicepresidente Aguado defendiendo que la Comunidad de Madrid estaba preparada para pasar de fase, mientras que Ayuso mostraba sus dudas y sus recelos, refleja el estado de tensión que existe dentro del Gobierno. Desde la parte popular acusan a Aguado de «deslealtad». La parte naranja acusa al equipo de Ayuso de unilateralidad. Aguado se apuntó el tanto de haber convencido a la presidenta después de que apostase por la reapertura de la Comunidad de Madrid. Pero al final los hechos han dado la razón al equipo sanitario del Gobierno regional y a las dudas que en un primer momento manifestó la presidenta madrileña. Desde la dirección nacional critican la falta de transparencia del Gobierno de Sánchez y que no informe de los expertos sobre los que se basan las decisiones de la desescalada. Pero la crisis de la Comunidad de Madrid acaba rebotando sobre Génova porque el líder nacional ha convertido a Ayuso en el modelo de su gestión a nivel nacional. La presidenta madrileña ha intentado siempre ser coherente y mantener un equilibrio entre salud y economía, defienden en su entorno. «Aguado ha presionado para pedir la fase 1 sin tener conocimiento. Sólo por estrategia mediática y para dejar en mal lugar al Gobierno al que pertenece», sentencian en Sol.

Desde la parte de Ciudadanos no se ahorran tampoco críticas a la gestión de Ayuso y hasta plantean otra estrategia de relación con el PSOE distinta a la que sostiene el PP. Aguado sigue la estrategia de Ciudadanos de rectificar el bloqueo al PSOE que dejó a su partido en los 10 escaños en las últimas elecciones. Ayuso irá este lunes a hacerse la foto con el ex presidente del Gobierno José María Aznar, quien la ha invitado a participar en una sesión de su Aula de Liderazgo.