Sánchez habla con Arrimadas sin informarle de su apuesta por ampliar la prórroga

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas han mantenido una conversación para informar de las medidas que se están adoptando y en cumplimiento de lo pactado la semana pasada con Cs a cambio del “sí” que dio el partido para apoyar la prórroga del estado de alarma. En dicha conversación, que se produjo en un clima “cordial”, ambos constaron su voluntad de seguir en contacto. Sin embargo, en esa conversación, según fuentes de la formación naranja, Sánchez no ha informado a Arrimadas de que el Ejecutivo está sondeando entre los partidos de la oposición su disposición a aprobar una quinta prórroga del estado de alarma para un periodo de un mes, en lugar de quince días como las anteriores.

Ciudadanos no asegura “ningún apoyo a iniciativas del Gobierno” si estas no se han negociado previamente y destacan que “en ningún momento” se habló de dicha cuestión por un plazo de hasta 30 días. “Es una información que el Gobierno no nos ha trasladado ni ha confirmado. En caso de que haya cambio de criterio con respecto a la prórroga de quince días, será el Gobierno el que tenga que explicarlo”, indicaron las mismas fuentes.

Los naranjas aseguran que van a seguir “exigentes" y con el Gobierno y "con las condiciones pactadas”, pero “pensando en el interés general de los españoles siempre en cada votación en el Congreso”. Por ello insisten en que el Gobierno tiene 155 apoyos, pero insisten en que "no aseguramos ningún apoyo a iniciativas del Gobierno si cada una de ellas no va precedida de diálogo y negociación”.

La líder de Cs, ante una eventual prorroga no adelantó ayer cuál será el sentido del voto de su formación ya que aseguró que eso es algo que ya se verá.