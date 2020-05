Atacan a la hija de una víctima de ETA y la acusan de amparar la tortura

Los disidentes de ETA, agrupados en Amnistia eta Askatasuna (ATA), atacan a María Caballero, hija de Tomás Caballero (asesinado por el preso en huelga de hambre Francisco Ruiz) que es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Pamplona, “bajo la disciplina del partido fascista UPN”, por, dicen, “amparar las torturas y los abusos en las cárceles”.

Les irrita que la concejal diga que no es aceptable que el médico de confianza del preso haya viajado hasta Murcia; y que `regunte por qué no pueden atenderle los médicos de la cárcel.

“María Caballero parece no saber nada de los abusos y las torturas que se producen en las cárceles españolas, parece no saber nada de la tasa de suicidios y muertes en esas mismas cárceles, y parece no saber nada de los directores de cárceles españolas que cumplen el papel de los alcaides de las películas. A María Caballero, que dice representar la herencia política de su padre, quisiéramos preguntarle qué pensaba su padre sobre las torturas en las comisarías y las cárceles. Quisiéramos preguntarle si era de esos que dice que esas torturas no existen”, subrayan en lo que parece una justificación del asesinato de Tomás Caballero..

No se libre de los ataques “el falso pacifista del Gobierno Vascongado, Jonan Fernández; ha mostrado su preocupación por las pintadas aparecidas en sedes de partidos, y al mismo tiempo ha afirmado que Patxi Ruiz tiene otras opciones diferentes a la huelga de hambre para defender sus derechos. ¿Y cuáles son esas opciones? ¿Sabe algo sobre la realidad de vivir en las cárceles modernas ese vividor que anda de moqueta en moqueta? ¿Es que no sabe que precisamente Patxi fue amenazado de muerte por carceleros por participar en concentraciones pacíficas para defender los derechos de todos los presos?”.

“Sí, Fernández sabe todo eso y por ello es tan grave su afirmación. La cárcel puede considerar motín participar en una concentración porque allí no existen los derechos políticos. Jonan Fernández está acostumbrado a conseguir acuerdos sin contenido en torno a una mesa llena de comida, pero los presos solo tienen su salud para presionar y, por desgracia, la huelga de hambre es una de las herramientas para ello”, agregan.

Anuncian una jornada de movilización general para el próximo sábado.