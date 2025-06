La teoría del "fango" de Santos Cerdán: "Bolaños es el siguiente objetivo"

Santos Cerdán se presentó en el Tribunal Supremo como una víctima de una «persecución política», de esa máquina del «fango» que –denunció como si se encontrara en la tribuna del Congreso de los Diputados– no se cansa de poner palos en las ruedas de un Gobierno, el de Pedro Sánchez, «sin ataduras con el pasado» y que «molesta a los poderes» fácticos. Una teoría de la conspiración –que no caló en el magistrado Leopoldo Puente– en la que ya hay sitio para la próxima «víctima». «Bolaños va a ser el siguiente objetivo», vaticinó, porque según explicó fue el encargado de negociar con ERC el apoyo independentista a la investidura del líder del PSOE, al igual que él mismo se encargó de la interlocución con Junts con la amnistía y la investidura sobre la mesa de Bruselas.

Pero antes, según explicó Santos Cerdán en el Supremo, en el tira y afloja con los futuros socios para sacar adelante la moción de censura contra Mariano Rajoy hubo otro nombre clave de un perfil mucho más anónimo: el de Antxon Alonso, dueño de Servinabar (una de las empresas bajo sospecha por el supuesto amaño de adjudicaciones) e imputado en el «caso Koldo». Fue Alonso –en palabras del ex secretario de Organización del PSOE– el hombre clave para atar el respaldo del PNV a la investidura. De hecho, se refirió a él como el «arquitecto» de esa delicada negociación política (papel este que no se le presuponía y con el que Santos Cerdán justifica su relación con el empresario que le cedió, en un contrato privado que no llegó a ejecutarse, el 45 por ciento de Servinabar).

Recurrió a él, según explicó, «por su conocimiento y relación con los nacionalistas». Y a tenor de lo que ocurrió después, su intermediación resultó determinante. Al cabo de una semana, Santos Cerdán se presentó en el despacho de Pedro Sánchez «para anunciarle que iba a ser presidente».

Pero le dejó claro, recordó, que «era imprescindible» que ese apoyo clave para decantar la investidura «se guardase en secreto» para que fuese el propio PNV el que «explicase el apoyo a la moción de censura».

"Papel importante" de Antxon Alonso

A ese inesperado perfil de negociador político Antxon Alonso, Santos Cerdán le añadió otra muesca más: el «papel importante» que jugó como enlace del PSOE con otros partidos, sobre todo EH Bildu, donde tenía «conocidos», entre ellos Arnaldo Otegi, a quien puso en contacto con el entonces dirigente del PSOE.

Una situación muy distinta a la que se vivió con Junts, aseguró, pues en este caso no había relación alguna y fue el propio Pedro Sánchez quien le dijo «que no podían seguir así» sin comunicarse con el partido de Puigdemont, por lo que le encomendó tender puentes con los independentistas. «Me puse a trabajar con Turull para mantener el diálogo», dijo.

El ex secretario de Organización del PSOE se declaró inocente y negó que se haya llevado dinero por el amaño de adjudicaciones. «Y el PSOE tampoco», empezó diciendo sin que nadie se lo preguntara. A Koldo García, explicó, le conoció en 2010 o 2011 porque se presentó en la sede socialista de Pamplona porque quería afiliarse, poniéndose a disposición de la formación «para temas de seguridad». Cerdán confirmó al juez que Koldo «se ofreció a custodiar dos noches los avales de Pedro Sánchez» con motivo del Congreso Federal de 2017 en el que volvió a liderar el PSOE.

Seguir en política o volver de técnico de mantenimiento

Fue entonces cuando le dejó dinero para «los viajes que hizo para custodiar la sede del PSOE», dijo para explicar el ingreso de 600 euros que Koldo García le hizo en un de sus cuentas.

Y respecto a ese contrato privado para hacerse con el 45% de las acciones de Servinabar, lo justificó en que en esas fechas pensó en dejar la política y Antxon Alonso le ofreció ser socio en su empresa, aunque finalmente descartó esa posibilidad tras hablar con su mujer, que le conminó a mantenerse en política o, en su caso, a regresar a su anterior ocupación (técnico de mantenimiento en Bonduelle).

Santos Cerdán también admitió que propuso a altos cargos para el ministerio de Ábalos (como hizo José Blanco), pero enmarcó esa actuación en su papel como dirigente del PSOE porque si la gente alrededor del ministro «no es afín al PSOE dificulta la labor de la Administración».