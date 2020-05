La nueva normalidad llega a Zarzuela

La pandemia causada por el Covid-19 está obligando a individuos, familias, empresas e instituciones a reinventar la manera en la que venían desarrollando sus actividades antes del ya histórico marzo de 2020, el momento en el que todo cambió. La Casa de Su Majestad el Rey no es una excepción en este sentido y ayer mismo se pudo comprobar cómo la Jefatura del Estado ha adecuado el formato de sus actividades a las características de las fases de desescalada que las autoridades sanitarias van marcando y, en general, al nuevo «modus operandi» de las interacciones sociales que se está instaurando a todos los niveles. Antes de la pandemia las recepciones en Zarzuela seguían un protocolo pautado por años de tradición: el visitante esperaba en el Salón de Audiencias junto a los medios de comunicación, el Rey -previamente anunciado por uno de sus colaboradores perteneciente a su cuadro militar- salía de sus despacho, saludaba al invitado bajo el resplandor de los flashes de los fotógrafos y, en apenas un minuto, ambos desaparecían de nuevo en el despacho. Lo que tuvo lugar ayer en ese mismo Salón de Audiencias fue algo completamente diferente: los Reyes debatieron durante dos horas con ocho jóvenes españoles procedentes de la investigación, la empresa y la acciones social y, posteriormente, la Casa del Rey distribuyó no solo fotografías como habitualmente sino también vídeos del contenido del encuentro que hizo posible ver y escuchar el intercambio de ideas entre los Reyes y sus invitados durante la recepción.

«Todavía estamos en plena batalla e intentando recuperar una vida lo más normal posible. En esta situación tenemos que mirar hace adelante, tenemos que no solo internar recuperarnos, ponernos de pie de nuevo y no perder la esperanza y, en ello, pues sin duda, hay un papel muy importante que es resaltar y empujar todo lo que estáis haciendo los jóvenes en muchos ámbitos en nuestro país», explicó Don Felipe en los prolegómenos del encuentro. Doña Letizia también participó en el debate y subrayó que las diferentes «tareas, capacidades y empresas» de los jóvenes presentes en el diálogo y «que reflejan muy bien esa actitud de ver las cosas y engancharse al lado más positivo».

Es un motivo para el optimismo comprobar el plantel de jóvenes españoles que departió ayer con los Reyes. El grupo estuvo formado por Teresa Arroyo, que ha contribuido en el desarrollo de una plataforma tecnológica de la empresa estadounidense nQMedical para cuantificar automáticamente la función psicomotora en pacientes con enfermedades neurodegenerativas; Pablo González , consejero delegado de Trivu; Lucía Zhu, Investigadora Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas; Enrique Riquelme, fundador de Cox Energy; Mireia Badía, cofundadora de Grow.ly (plataforma online de crowdlending); Francisco Javier Gutiérrez, Investigador Centro Nacional de Biotecnología; Arancha Martínez Fernández de It Will Be (una organización que tiene como objetivo aportar eficiencia y profesionalidad al sector humanitario); y el desarrollador de videojuegos Norman Schaar.

«Hay una fortaleza que debemos poner mucho más en valor, hay una necesidad de enganche y de nuevos mensajes y creo que la juventud, con vuestra preparación y disposición, sois uno de los elementos fundamentales para esa nueva recuperación y energía que necesitamos», resumió el Rey poco antes de finalizar el encuentro.