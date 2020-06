El Gobierno de Castilla-La Mancha dirigido por Emiliano García-Page ha dado hoy luz verde a un acuerdo por la reconstrucción social y económica de la región con Ciudadanos dotado de hasta 1.000 millones de euros.

El acuerdo nace como respuesta social, sanitaria, educativa y económica a la crisis surgida por la pandemia del coronavirus y se centra en medidas relativas a protección social, sanidad, bienestar social, empleo, vivienda, educación, blindaje de servicios públicos esenciales, medidas de activación económica, medidas fiscales, turismo, industria, contratación pública, economía circular y renovables, sector público regional o financiación autonómica, entre otros asuntos.

En la firma del acuerdo que ha tenido lugar en el palacio de Fuensalida (Toledo), el presidente autonómico se ha mostrado confiado en que en un plazo de dos años, la región pueda funcionar al ritmo que funcionaba antes de la crisis del coronavirus y ha asegurado que “lo determinante es que esta crisis no se va a arreglar a golpe de tijeras, sino con cabeza y corazón”. En su intervención ha agradecido el apoyo de Ciudadanos al acuerdo porque “se puede criticar y apoyar al mismo tiempo”. Emiliano García-Page ha criticado la actitud de quienes”mercadean hasta con el Covid" y ha lamentado que el PP no se haya sumado al acuerdo. En su intervención ha asegurado que "con este acuerdo gana todo el mundo y no pierde nadie, salvo el que quiera perder”

Por su parte, el presidente del grupo Ciudadanos en las cortes regionales, Alejandro Ruiz se ha mostrado convencido de que el día de hoy -por el pacto con el Gobierno regional- “demuestra que los políticos servimos para algo. Hoy es uno de esos días para reivindicar la política”, ha aseverado. “Si en este momento no somos capaces de ponernos de acuerdo es que los políticos no tenemos la utilidad para la que los ciudadanos nos han elegido”.