Felipe González carga contra el Gobierno y lo compara con el "camarote de los hermanos Marx”

El ex presidente del Gobierno Felipe González ha vuelto hoy a dejar de manifiesto sus diferencias con el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez, al que ha llegado a comparar con el “camarote de los hermanos Marx”. Aunque ha intentado mantener la prudencia durante un encuentro online organizado por Nueva Economía Fórum, finalmente ha reconocido que a veces “vive la tensión entre unos y otros” y que “no le gusta” esta dinámica que hace que el Gobierno “parezca el camarote de los hermanos Marx en el que alguien pide dos huevos duros más”.

A pesar de estas diferencias, González ha confesado que no participaría en el impulso de un nuevo partido progresista en España. “No me sumaría a la creación de otro Partido Socialista”, ha asegurado, señalando que “nunca propondría que hubiera una ruptura”, máxime cuando “demasiadas rupturas estamos viendo en la realidad política española”. No obstante sí ha defendido que quienes “discrepen” de la actual línea del Gobierno o del PSOE, “tienen el privilegio y la obligación de decirlo”.

Lo cierto es que la relación entre González y Sánchez no es lo fluida que cabría esperar, pero el ex presidente no ha querido abundar en ello, señalando que “no es significativo” cuánto tiempo hace que no habla con el actual secretario general del PSOE. Sin embargo, sí ha desvelado que tenían “comprometidas dos o tres citas que se han frustrado” por lo vivido en los últimos meses. En este sentido, ha asegurado que él está “siempre disponible” para quién le quiera para conversar pero que “nunca” va a actuar con las “impertinencias” que asegura que hacen algunos, porque no busca “interferir” en el que siempre ha sido su partido político.