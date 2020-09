Sánchez ataca a Casado con la “Kitchen” para no responder sobre sus recortes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido hoy al ataque en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. A pesar de llevar semanas apelando a la unidad para lograr atraer al principal partido de la oposición, en una demanda constante y sin respuesta para la renovación de los órganos constitucionales, el jefe del Ejecutivo ha optado hoy por cambiar su discurso, hacia un tono más duro, arremetiendo contra Pablo Casado por los casos de corrupción de su partido.

Sánchez ha acusado al PP de “tapar un delito con otro”, utilizar la “operación Kitchen” para tapar el “caso Gürtel”, y de “empeñarse” en “incumplir la Constitución” bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este punto, el jefe del Ejecutivo ha invitado a Casado a “poner fin a 30 años del PP incumpliendo las leyes” y ha dicho “querer creerle” cuando el líder popular asegura que romperá con su pasado y que “caiga quien caiga” depurará responsabilidades dentro de su formación por los casos de corrupción. “Tiene que demostrarlo, acabe con el bloqueo de los órganos constitucionales”, le ha espetado una vez más.

Como si de un diálogo de sordos se tratase, el presidente evitaba con este ataque contra Casado responder a la interpelación directa que le hacía el líder de la oposición sobre los recortes que va a tener que acometer el Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica que se avecina. Al tiempo que le reprochaba la aplicación de un “escudo antisocial” donde congelará el sueldo a los funcionarios. El líder del PP se preguntaba si esa es su forma de agradecer a los médicos y policías su gestión. “En vez de ayudar a los jubilados, propone congelar la pensión o subir la cotización a los autónomos, al tiempo que pone freno al salario mínimo”. “¡Esto es lo que oculta el PGE que quiere endosarnos y que ya negocia con Bildu”, le ha reprochado.

Casado ha criticado que “no solo hace recorte en el estado de bienestar, también en el estado de derecho” y le ha acusado de “usar” a la Fiscalía general de “comisaria política” para evitar la investigación de la financiación irregular de su vicepresidente y su negligente gestión en el 8-M y en el resto de la pandemia. “¿Cómo pretende juzgar lo que pasó hace 80 años y tapar lo que sucedió hace 80 días?”, le espetó. "Nosotros queremos saber la verdad, y por ello, indicó Casado, "hemos registrado una comisión de investigación de una pandemia con 53.000 muertos, aunque usted no lo reconozca y 6.000 en la segunda ola. Le preguntó a Sánchez si por ello “¿puede dormir tranquilo?”.

El líder de los populares también le reprochó el recorte de la dignidad de las instituciones pactando con Bildu, mientras lamenta el suicidio de etarras y acerca a terroristas. “¿Por qué no pide perdón a las víctimas?”. El líder del PP le recordó que quien tiene tres ministros de los ERE “es usted”, "quien tiene un vicepresidente cuyo partido está siendo investigado por financiación irregular, “es usted”. Y le preguntó: “¿Le cesará si es imputado Iglesias o unirá su destino a él?”

Arrimadas “gobierna con el PP”

El cara a cara entre Pedro Sánchez e Inés Arrimadas tenía hoy el foco mediático, como termómetro del estado de las relaciones entre ambos partidos, después de que la semana pasada el presidente del Gobierno espetara a Ciudadanos que “seguían en la foto de Colón”. El presidente del Gobierno ha utilizado un tono sereno con la portavoz naranja, ante la que ha reivindicado el compromiso de su Ejecutivo con la “regeneración”, pero a la que, de nuevo, ha dejado un recado, recordándole que su partido “gobierna con el PP”. No obstante, Sánchez ha agradecido que Arrimadas haya dado un paso al frente para romper “la dinámica de bloques” y apelando a la unidad, ha pedido que se sumen a la renovación de los órganos constitucionales para tener unas “instituciones robustas”.

Arrimadas, por su parte, no ha recogido el guante y se ha mostrado muy crítica con las maniobras de PP y PSOE para negociar el gobierno de los jueces. “Si usted piensa que yo voy a mover un dedo para que se sigan repartiendo los jueces, es que no me conoce nada”, ha señalado la portavoz de Ciudadanos, que ha tendido la mano al Gobierno para que apoye la iniciativa de su partido para “despolitizar la Justicia”. En la misma línea, los naranjas han reivindicado la necesidad de investigar los casos de corrupción, pero “no solo cuando los tienen enfrente, sino también cuando los tienen al lado”, le ha dicho a Sánchez, en alusión a la doble vara de medir del PSOE que impulsa la comisión sobre “Kitchen” mientras veta la de la financiación de Unidas Podemos.