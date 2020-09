La Fiscalía avala las medidas restrictivas para 37 zonas de Madrid por la Covid-19

La Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratifique las restricciones aprobadas por la Comunidad de Madrid para tratar de atajar la expansión de contagios por la pandemia de COVID-19.

En su informe, la Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha argumentado que las medidas adoptadas en 37 zonas de salud de la región, incluido su confinamiento perimetral, son “temporales” y “excepcionales” y han sido adoptadas por razones de “salud pública” para intentar contener el número de contagiados y hospitalizados por coronavirus.

En su escrito, el Ministerio Público entiende que “tiene todo el sentido” que en casos como el de la pandemia “los avatares de la enfermedad no deben estar continuamente obligando a que se decrete el estado de alarma, al menos para las restricciones de derechos que no revistan particular intensidad”. Eso sí, “sin perjuicio que el legislador pueda habilitar instrumentos normativos de mayor seguridad jurídica”. Sin embargo, señala que “como principio general” se tiene que respetar el contenido esencial del derecho fundamental afectado con previsiones expresas y explícitas y no con el “innominado” de “medidas necesarias”.

En cuanto a la limitación de las reuniones a seis personas en toda la comunidad, la Fiscalía ha remitido otro informe al TSJM en el que plantea que ni siquiera es necesaria la ratificación judicial porque la norma no implica una limitación o restricción “al menos directamente” del derecho de reunión.